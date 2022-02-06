نیروی انتظامی، نگاه علمی و تخصصی به مقوله امنیت را تقویت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد یکشنبه در دیدار با سردار سلمان امیری؛ فرماندهی نیروی انتظامی، معاونین و پلیس‌های تخصصی انتظامی استان، ضمن عرض تبریک و تسلیت به‌خاطر شهادت یکی از نیروهای خدوم انتظامی کشور، شهید خدمت سرهنگ رنجبر، گفت: پلیس ما مقتدر و در عین اقتدار منطقی و رئوف است.

وی با بیان اینکه پلیس در سال‌های اخیر تحول‌های بنیادین و پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است، عنوان کرد: امنیت ما در بین کشورهای دنیا مثال‌زدنی است و این امر، حاصل تلاش همه ارکان امنیتی و انتظامی کشور است.

استاندار همدان با بیان اینکه در این مسیر خون شهدا گواهی غیرقابل انکار، تلاش‌های شبانه روزی نیروی انتظامی است، اظهار کرد: نیروی پلیس در استان همدان ترکیبی از نیروهای ولایی، وظیفه‌شناس و لایق است.

قاسمی فرزاد تصریح کرد: در شرایط کنونی، می‌طلبد که پلیس نیروهای انتظامی، نگاه تخصصی و علمی به مقوله امنیت را داشته و در راستای تقویت آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه همه ارکان پلیس در استان، در مواقع لازم نقش‌آفرینی درست و کامل را داشته‌اند، ادامه داد: پلیس باید در حوزه امنیت نرم و پیشگیرانه اجتماعی عالمانه و هدفمند ورود کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی باید با توجه به دگرگونی‌هایی که در شکل و ماهیت جرایم پدید آمده، مطابقت‌های لازم را خصوصاً در حوزه پلیس فتا و اقتصادی پیدا کند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، محور وحدت در بین ارکان نظام در استان‌اند، عنوان کرد: نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی از سرآمدان و موثرین کشوری محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: شورای تأمین استان در عین وحدت و همدلی، دارای ترکیبی از افراد زبده، فرهیخته، متعهد، نخبه و کاردان است.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه امنیت پایدار یکی از دستاوردهای جدی و مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرد: جبران عقب‌ماندگی تاریخی، طی دهه‌های پس از انقلاب نشان از عزم جدی ملت ایران برای فتح قله‌های افتخار و اقتدار است.

وی ادامه داد: دشمنان در این بین، بیکار ننشسته و همیشه سعی در تخطئه و تخریب نیروهای کردند که وظیفه و نقش خود را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به درستی انجام دادند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست‌خارجی با پایمردی و ایستادگی نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات که مبتنی بر ایستادگی و اقتدار ملت ایران است، نتیجه ظفرمندانه خواهد بود، گفت: مهربانی پلیس باید شامل حال عموم مردم باشد و وجه مقتدرانه در برابر مخلان نظم و آرامش اجتماعی به بهترین و جدی‌ترین روش انجام گیرد.