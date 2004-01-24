مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا ديشب واشنگتن را به قصد سفر به گرجستان و روسيه ترك كرد. وي در اين سفر در نظر دارد تا براي حمايت از مقامات تفليس از مقامات روسيه بخواهد تا نيروهاي خود را از اين كشور خارج كنند.

- جوزف بايدن سناتور دموكرات آمريكايي ديروز با كمال خرازي وزير امور خارجه ايران درحاشيه مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس در زمينه مسائل اقتصادي ديدار و گفتگو كرد.

- سه ماه پس از خروج نيروهاي سازمان ملل از عراق بعد از بمب گذاري مقراين سازمان در بغداد اولين گروه از كارشناسان سازمان ملل به عراق بازگشتند.

- به گزارش روزگذشته مقامات آمريكايي در عراق يكي ازعوامل حملات تروريستي القاعده و يكي از عاملان گروه " انصار الاسلام" از ديگر شاخه هاي شبكه القاعده بازداشت شده اند.

- ياسرعرفات رهبر تشكيلات خودگردان فلسطيني در مصاحبه با يك روزنامه انگليسي زبان تصريح كرده است كه بيم آن را دارد كه زمان براي برقراري صلح بين فلسطين و اسرائيل در خاورميانه از دست برود.

- جان كري سناتور دموكرات آمريكايي در بين ديگررقباي دموكرات خود در يك نظر سنجي بيشترين آرا را به خود اختصاص داد.

- مقامات آمريكايي برنامه مقامات ايران براي دستگيري اعضاي شبكه تروريستي القاعده در ايران را رد كردند.

- به گزارش سخنگوي مقامات آمريكايي دونظامي آمريكايي درسقوط روزگذشته هلي كوپتر آمريكايي در شمال عراق كشته شدند.

- بعد از كشته شدن پنج بيمار در ويتنام بر اثر ابتلا به آنفولانزاي مرغي مقامات تايلند اعلام كردند كه اين بيماري تعداد زيادي از مرغها و انسانها را در اين كشور تهديد مي كند و اين مسئله باعث متوقف شدن صادرات گوشت مرغ ازاين كشور شده است.