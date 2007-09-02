صد کرسی علمی در مرکز ملی پاسخگویی دینی ایجاد می شود

مدیر بخش تلفنی مرکز ملی پاسخگویی دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : پاسخگویی تلفنی زنده از خرداد ماه سال گذشته در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ایجاد شد. حجم بالای فعالیت تلفنی همچنین سطح بالای کارشناسان از ویژگیهای خاص این مرکز بود. کارشناسان این مرکز همزمان با تحصیلات بالای حوزوی، حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه های مختلف بوده و موقعیت علمی مناسبی را دارا هستند.

حجت الاسلام مختوم افزود: براساس برنامه سوم توسعه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف به راه اندازی مرکزی برای ساماندهی مراکز پاسخگویی دینی شد که به همین منظور ستادی با عنوان ستاد مراکز پاسخگویی دینی تشکیل شد که تاکنون 66 مرکز شناسایی و کار ساماندهی، برنامه ریزی و حمایت های مادی و معنوی متنوعی از این مراکز به عمل آمده است.

وی افزود: مرکز نیز همزمان با این خدمات، فعالیت پاسخگویی دینی خود را ادامه داد به طوری که در مدت فعالیت خود هر ماه شاهد رشد تماس ها بوده ایم به صورتی که در مرداد ماه تعداد این تماسها به بیش از 48 هزار تماس رسیده بود. حجم بالای تماسها باعث شده که حتی با افزایش خطوط تلفن، برای نزدیک به 6 درصد تماسها امکان ارتباط فراهم نشود.

مدیر بخش تلفنی مرکز ملی پاسخگویی دینی افزود: هم اکنون مرکز ملی پاسخگویی دینی با بیش از 100 کارشناسی و 35 کرسی موضوعی، فعالیت خود را آغاز کرده که در تلاش هستیم تا تعداد کرسی های موضوعی را به 100 کرسی به همراه 110 خط افزایش دهیم.

مختوم افزود: کد خدماتی سه شماره ای این مرکز تا یک ماه آینده راه اندازی می شود، همچنین سامانه پیام کوتاه این مرکز با شماره ده رقمی 3000135757 به نظرسنجی فعالیتهای این مرکز اختصاص یافته است.