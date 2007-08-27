مجموعه مستند کارون به مرحله تدوین رسید

علیرضا سبط احمدی تهیه کننده این مستند درباره روند تولید این اثر به خبرنگار مهر گفت: "گروه تولید این مجموعه طی 75 روز کاری طول رودخانه کارون که در حدود 900 کیلومتر است را به طور کامل پیموده اند. یعنی ما مرحله تصویربرداری را از دهانه خلیج فارس آغاز کردیم و تا استان چهارمحال و بختیاری این کار ادامه پیدا کرد."



وی خاطرنشان کرد: "به منظور بررسی تمامی مناطق این رودخانه گروه تولید در 8 شهر مختلف، در مدت زمان های کوتاه مستقر شد. همچنین طی این مدت 17 سفر آبی با استفاده از لنج و قایق روی آب این رودخانه انجام دادیم و تاکنون در مجموع حدود 4000 دقیقه تصویر گرفته ایم. در حال حاضر کارگردان مشغول بازبینی تصاویر و تدوین اولیه مجموعه است."



"کارون حیات یک رودخانه" به ارایه تصویری از ویژگی های طبیعی، عمرانی، کشاورزی و صنعتی رودخانه کارون می پردازد. همچنین هنگام بررسی وضعیت این رودخانه در جنوب کشور به نقش آن در دوران دفاع مقدس اشاره می شود. در واقع چگونگی استفاده از آب کارون برای عقب راندن دشمن مورد بررسی قرار می گیرد. نگاهی به تحولات مناطق حاشیه کارون از جمله ساخت سدها و نیروگاهها و اشاره به تاریخ و فرهنگ هزار ساله آن بخشی دیگر از مضمون اثر را تشکیل می دهد.



این مستند که در قالب 13 قسمت 30 دقیقه ای به سفارش گروه حماسه و دفاع مقدس مرکز مستندسازی سیما تولید می شود، مرحله تحقیق و نگارش فیلمنامه آن توسط محمد زرقانی انجام شده است. دست اندرکاران این اثر در نظر دارند آن را برای پخش در اواخر پائیز امسال آماده کنند.