به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه و همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، آئین بهره‌برداری از پیشرفته‌ترین دستگاه توموتراپی X۹ با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین با حضور سرپرست ستاد اجرایی و وزیر بهداشت برگزار شد.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام با بیان این‌که این دستگاه یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های پرتودرمانی جهان است که توسط ستاد اجرایی خریداری و در مرکز درمانی امام حسین راه‌اندازی شده گفت: این دستگاه می‌تواند جایگزین جراحی‌های بسیار پیچیده و پرعارضه به خصوص در نواحی مهم بدن مانند مغز، ریه، کبد و… باشد و کمک فراوانی به درمان بیماران مبتلا به سرطان می‌کند.

عارف نوروزی افزود: با توجه به نیاز بیماران، این دستگاه پیشرفته با همت ستاد اجرایی فرمان امام و کمک وزارت بهداشت خریداری شد؛ هزینه‌های مربوط به تأمین این دستگاه رقمی معادل ۲۷ میلیارد تومان بوده که ۵۰ درصد آن توسط ستاد اجرایی فرمان امام تأمین شده است.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام یک بیمارستان پیشرفته برای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج را نیز در منطقه ۲۲ تهران طراحی و ساخته که به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید که این اتفاق می‌تواند کمک بزرگی برای مردم و جامعه پزشکی کشورمان باشد.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: در طرح عدالت و تعالی نظام سلامت که برنامه وزارت بهداشت در دولت سیزدهم است؛ برنامه داریم که تمام تکنولوژی‌های پیشرفته جهان در درمان بیماری‌ها را در تمام نقاط کشور مستقر کنیم و خوشحالیم که این دستگاه که پیشرفته است و می‌تواند تومورهای پیشرفته بدن را بدون عوارض شایع درمان کند با همت ستاد اجرایی فرمان امام در بیمارستان امام حسین مستقر شده که از این بابت از مسئولان ستاد اجرایی که همواره در این سال‌ها بازوی قدرتمند وزارت بهداشت و جامعه سلامت کشور بوده‌اند قدردانی می‌کنم.

به گفته وی، این مرکز درمانی دولتی است و ارائه خدمات در آن تحت پوشش بیمه است.

عین‌اللهی خاطرنشان کرد: در طرح عدالت به دنبال آن هستیم که با کمک سازمان‌های دیگر مانند ستاد اجرایی فرمان امام دستگاه‌های موردنیاز بیماران را تأمین کنیم.

در این مراسم سایر پروژه‌های درمانی بیمارستان امام حسین شامل ساخت کلینیک بیمارستان به مساحت ۱۷ هزار متر مربع و دومین بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان افتتاح شد.