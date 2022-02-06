زمان فرآیند واگذاری تسهیلات ازدواج در ایلام کوتاه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها خواستار تسریع در ارائه تسهیلات به متقاضیان شد و اظهار کرد: بانک‌ها بازه زمانی پرداخت وام به متقاضیان را کوتاه کنند.

وی افزود: افراد متقاضی وام ازدواج برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کنند و در مدت کوتاهی وام دریافت کنند.

استاندار ایلام با تاکید بر این مطلب که مدیران بایست با آمادگی و دست پر به در جلسات حضور یابند، گفت: رؤسای بانک‌ها اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی موظف هستند با آمار و اطلاعات دقیق و کامل در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها حضور یابند.

بهرام نیا در ادامه با عنوان این مطلب که در راستای توسعه استان شخصاً به مسائل مختلف ورود کرده‌ام، اضافه کرد: گاهی لازم است به خاطر حساسیت موضوع شخصاً برخی امور که ارتباط مستقیم با مردم دارد ورود کنم و در این راستا هیچ تعارفی با مدیرانی که اهمال کاری می‌کنند نداریم.