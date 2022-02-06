مطالبات اساسی جامعه پرستاری مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در بخش‌هایی از متن این نامه که به امضای محمد میرزابیگی، شمس الدین شمس، رئیس شورای عالی و اعضای شورای عالی نظام پرستاری رسیده آمده است: اینک در حالی از ۱۹ آذر ماه روز پرستار امسال؛ نزدیک به دو ماه می‌گذرد و شور و شعف ناشی از عنایات رهبری و دستورات صریح حضرت عالی، اگرچه هنوز در بین جامعه پرستاری و مدافعین سلامت در غلیان است، لیکن عملکرد مسئولان محترم در این زمینه، جز چند مورد مصوبه اولیه و زیر ساختی، بسیار کند بوده و آن طور که مدافعین سلامت و پرستاران جان بر کف؛ انتظار داشتند هنوز نتیجه عملی قانع کننده‌ای نداشته است.

در این نامه اهم درخواست‌ها و مطالبات مدافع سلامت و پرستاران به شرح زیر ذکر شده است: مجدداً تقدیم و مصرانه پیگیری می‌شود و درخواست می‌شود که هر چه سریع‌تر، در جلسه با اعضای شورای عالی نظام پرستاری نیز گزارشی از کم و کیف وضعیت پرستاری و مدافعین سلامت؛ کرونا؛ نظام سلامت و تهدیدات موجود تقدیم محضر مبارک شود:

۱. تعلق سریع فوق العاده خاص به پرستاران و مدافعان سلامت واجد شرایط

۲. تسریع در فراهم آوری زیرساخت‌های کامل قانون تعرفه گذاری

۳- تحقق استخدام‌ها، متناسب با سرانه مورد نیاز جمعیت ایران اسلامی که الان شدیداً کمبود داریم و اعمال تغییر وضعیت نیروهای شرکتی؛ ۸۹ روزه؛ طرحی، تمدید طرح و همه نیروهای غیر رسمی فعال در ایام کرونا

۴. تحقق امتیازات ایثارگری به پرستاران و مدافعین عزیز آسیب دیده از کرونا و رفع نگرانی‌های متعدد خانواده‌های معظم شهدای سلامت

۵. اعمال بخشودگی‌های مالیاتی برای حقوق و مزایای مدافعین سلامت و رسیدگی بیشتر به وضعیت بانوان پرستار در تمام بخش‌های دولتی وغیردولتی

۶. رسیدگی عاجل به وضعیت پرستاران و مدافعان سلامت به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، بخش خصوصی و نیروهای مسلح برای برخورداری متناسب از قوانین پرستاری و برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان آور که اخیراً ملاحظه می‌شود که اجحاف بسیار زیادی در حق این عزیزان صورت گرفته و می‌گیرد.

همچنین دو درخواست دیگر نیز که در روز پرستار در شهر خرم آباد با آنها موافقت فرمودید لیکن هنوز عملیاتی نشده است، شامل:

الف: عضویت سازمان نظام پرستاری در ستاد ملی کرونا (همان گونه که سازمان نظام پزشکی بدون مشکل عضو شد اما بنا بود قبل از آن، سازمان نظام پرستاری عضو شود)