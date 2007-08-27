15 طرح عمرانی تولیدی سربیشه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار سربیشه، عصر امروز در آیین بهره برداری از این طرح ها تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ها، 38 شغل در این شهرستان ایجاد و چهار هزار و 350 خانوار از مزایای این طرح بهره مند شدند.

رجبعلی براتی هم چنین از افتتاح 133 طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی ، تا پایان هفته دولت در سربیشه خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح ها، 65 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وی، با افتتاح این پروژه ها، بیش از 570 فرصت شغلی فراهم و 7 هزار و 400 خانوار از این پروژه ها بهره مند می شوند.

وی، مخزن 2 هزار متر مکعبی آب آشامیدنی سربیشه، آسفالت راه 10 روستای سربیشه به طول 44 هزار و 700 متر ، کارخانه سنگ بری و موزاییک سازی، کارخانه تولید پلاستیک و... از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده در سومین روز هفته دولت می باشد.

فرماندار سربیشه یادآور شد: شهرستان سربیشه، با مساحتی معادل 8 هزار و 286 کیلومترمربع، جمعیتی بالغ بر 7 هزار و 143 خانوار را در خود جای داده است.

وی تعداد آبادی های سربیشه را 304 آبادی ذکر کرد و افزود: از این تعدا، 99 آبادی بالای 20 خانوار جمعیت دارند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم، با اشاره به دستاوردهای دولت نهم در سربیشه، گفت: امروز به برکت اقدامات دولت عدالت محور، اهد تحولی عظیم در خراسان جنوبی هستیم.

سید صولت مرتضوی، خاطر نشان کرد: اقداماتی از قبیل توسع زیر ساخت ها، افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، آغاز عملیات اجرایی بیمارستان و دانشکده سربیشه و دهها پروژه آبرسانی و برق رسانی و راه روستایی که در طول دو سال گذشته در سطح شهرستان سربیشه صورت گرفته است، منحصر به فرد است.

وی در پایان یادآور شد: در آینده این نزدیک، با افتتاح پروژه های در دست اقدام، شهرستان سربیشه در زمینه راه روستایی به نرم کشوری خواهد رسید.