  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۴۷

15 طرح عمرانی تولیدی سربیشه به بهره برداری رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: 15 طرح عمرانی، تولیدی سربیشه با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد و 390 میلیارد ریال با حضور استاندار خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار سربیشه، عصر امروز در آیین بهره برداری از این طرح ها تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ها، 38 شغل در این شهرستان ایجاد و چهار هزار و 350 خانوار از مزایای این طرح بهره مند شدند.

رجبعلی براتی هم چنین از افتتاح 133 طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی ، تا پایان هفته دولت در سربیشه خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح ها، 65 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وی، با افتتاح این پروژه ها، بیش از 570 فرصت شغلی فراهم و 7 هزار و 400 خانوار از این پروژه ها بهره مند می شوند.

وی، مخزن 2 هزار متر مکعبی آب آشامیدنی سربیشه، آسفالت راه 10 روستای سربیشه به طول 44 هزار و 700 متر ، کارخانه سنگ بری و موزاییک سازی، کارخانه تولید پلاستیک و... از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده در سومین روز هفته دولت می باشد.

فرماندار سربیشه یادآور شد: شهرستان سربیشه، با مساحتی معادل 8 هزار و 286 کیلومترمربع، جمعیتی بالغ بر 7 هزار و 143 خانوار را در خود جای داده است.

وی تعداد آبادی های سربیشه را 304 آبادی ذکر کرد و افزود: از این تعدا، 99 آبادی بالای 20 خانوار جمعیت دارند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم، با اشاره به دستاوردهای دولت نهم در سربیشه، گفت: امروز به برکت اقدامات دولت عدالت محور، اهد تحولی عظیم در خراسان جنوبی هستیم.

سید صولت مرتضوی، خاطر نشان کرد: اقداماتی از قبیل توسع زیر ساخت ها، افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، آغاز عملیات اجرایی بیمارستان و دانشکده سربیشه و دهها پروژه آبرسانی و برق رسانی و راه روستایی که در طول دو سال گذشته در سطح شهرستان سربیشه صورت گرفته است، منحصر به فرد است.

وی در پایان یادآور شد: در آینده این نزدیک، با افتتاح پروژه های در دست اقدام، شهرستان سربیشه در زمینه راه روستایی به نرم کشوری خواهد رسید.

کد مطلب 541850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها