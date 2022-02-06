بیش از ۱.۵ تن موادمخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهارداشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی، اعضای یک باند مسلح و حرفه‌ای قاچاق مواد افیونی که قصد قاچاق و انتقال محموله بزرگ مواد مخدر از نیکشهر به مناطق مرکزی کشور را داشتند شناسایی و با کمک پلیس مبارزه با مواد مخدر آن شهرستان برای انهدام این باند وارد عمل شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نیکشهر با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با کنترل و رصد نامحسوس تحرکات اعضای این باند، سرانجام عصر روز گذشته قاچاقچیان را که با یک دستگاه خودروی وانت تویوتا و ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ در یک محور فرعی، حوالی روستای «کرکوه» شهرستان نیکشهر در حال انتقال محموله مواد مخدر بودند روئیت و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ به محض ورود به منطقه کمین پلیس بدون توجه به اخطارهای صادره با عوامل انتظامی درگیر شدند که پس از رو به روشدن با آتش پرحجم تکاوران پلیس عرصه را بر خود تنگ دیده و با رها کردن خودروهای حامل مواد متواری شدند.

وی بیان کرد: در نهایت با اقدام به موقع و عکس العمل سریع مأموران انتظامی، سه نفر از قاچاقچیان به همراه ۲ قبضه سلاح کلاش، یک قبضه سلاح کمری و ۶۵ تیر جنگی دستگیر و در ادامه، طی بازرسی از خودروهای توقیفی، یک تن و ۵۹۱ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف شد.

سردار طاهری با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای این باند، خاطرنشان کرد: مأموران نیروی انتظامی در گلوگاه‌ها و ورودی‌های قاچاق مواد مخدر در سطح استان حضوری فعال دارند و در راه مبارزه با موادافیونی به عنوان بلای خانمان سوز جامعه از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهند کرد.