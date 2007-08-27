چهار خبر کوتاه از هفته دولت در مازندران

- به گزارش خبرنگار مهر، طرح پرورش ماهی سردآبی به روش نیمه متراکم در روستای عرب خیل از بخش دابود شت شهرستان آمل افتتاح شد. برای افتتاح این واحد تولیدی سالانه 8 تن ماهی سردآبی تولید و به بازار مصرف عرضه خواهد شد. 12 مزرعه پرورش ماهی سردآبی به روش نیمه متراکم در شهرستان آمل سالانه 220 تن ماهی تولید و بازار مصرف عرضه می کنند.

- به مناسبت هفته دولت نیز سالن چند منظوره ورزشی روستای وسطی کلا آمل افتتاح شد. این سالن ورزشی با 800 متر مربع زیربنا دارای سه سالن ورزشی مجزا است که برای ساخت آن یک میلیاردو 600 میلیون ریال هزینه شده است. نکته جالب توجه این که ساخت این سالن ورزشی که ده سال گذشته تاکنون در این روستا به عنوان یکی از پرجمعیت ترین روستاهای شهرستان آمل به طول انجامید برای پنجمین بار افتتاح شد.

- بهره برداری از طرح پرورش گاو شیری در روستای نوده عطایان از بخش دابودشت شهرستان آمل نیز در سومین روز هفته دولت آغاز شد. برای افتتاح این واحد تولیدی با 4هزار و 330 متر مربع مساحت و 3هزار و 240 متر مربع زیربنا بخش خصوصی بیش از 500 میلیون ریال هزینه کرده است.

- ایستگاه 20/63 کیلو ولت شهرک صنعتی آمل و احمد چاله پی بابل با اعتباری معادل 230 میلیارد ریال امروز در مازندران افتتاح شد.