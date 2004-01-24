90 درصد دانش آموزان در شاخه فني حرفه اي از تحصيل باز مي مانند

رضا رسول زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه 14 درصد از دانش آموزان كشور در شاخه فني حرفه اي تحصيل مي كنند ، افزود : نسبت به برنامه سوم توسعه ، شاخه فني حرفه اي حدود دو درصد عقب است.

وي با تاكيد بر اينكه از هر 10 دانش آموز متقاضي تحصيل در شاخه فني حرفه اي ، اين شاخه توان پذيرش فقط يك نفر را دارد ، گفت : به دليل كمبود امكانات توان افزايش كيفي شاخه فني حرفه اي وجود ندارد ، به همين دليل خصوصا در شهرهاي بزرگ براي پذيرش دانش آموز شرايطي همچون آزمون و معدل وجود دارد.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش فني حرفه اي با اشاره به اينكه دانش آموزان هنرستان هاي كشور از مهارت هاي غير حرفه اي ضعيفي برخوردارند ، افزود : در نظام آموزشي شاخه فني حرفه اي محور آموزش كتاب است و تا زماني كه محور آموزش در هنرستان هاي كشور كتاب باشد ، دانش آموزان در زمينه مهارت هاي اجتماعي مشكل خواهند داشت.

وي با اشاره به اينكه 310 هزار دانش آموز در هزار و 296 هنرستان فني حرفه اي مشغول تحصيل هستند ، گفت : براي آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان بايد محوريت كتاب هاي درسي حذف شده و آموزش به صورت گروهي توسط معلمان متخصص صورت بپذيرد.