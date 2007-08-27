سواحل ساری و بابلسر میزبان جشنواره سراسری مجسمه های شنی

مدیر اجرائی سومین جشنواره مجسمه های شنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران سومین جشنواره مجسمه های شنی را با هدف کشف و پرورش استعدادهای هنری، تعمیم نگاه زیباشناسانه، آشنایی جامعه برای پیوند دوباره با طبیعت و جذب گردشگران در سه بخش آزاد، دفاع مقدس و اتحاد ملی و انسجام اسلامی برپا می کند.

وی خاطر نشان کرد: پس از اعلام فراخوان 415 اثر از 29 استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که هیئت داوران 40اثر را برای اجرا در بخش اصلی جشنواره اصلی برگزید.

مهدی اکبری اظهار داشت: استقبال از جشنواره سوم در مقایسه با جشنواره پارسال که 273 اثر از 23 استان کشور ارسال شد قابل توجه بود.

وی بیان داشت: هنرمندانی که آثارشان به بخش مسابقه راه نیافت می توانند در بخش جنبی به اجرای اثر خود بپردازند. در بخش مردمی نیز آثار منتخب از نگاه بازدید کنندگان مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

اکبری با اشاره به اجرای بخش کودک و نوجوان در این جشنواره یادآور شد: کودکان و نوجوانان نیز می توانند با ساخت آثار شنی لحظات پرنشاطی را برای خود رقم زنند و جوایزی نیز دریافت کنند.

مدیر جشنواره با بیان اینکه هنرمندان برجسته کشور در این جشنواره حضور دارند، اعلام کرد: ده هنرمند صاحب نام کشور از مرکز هنرهای تجسمی، موزه هنرهای معاصر و موسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران در قالب کارگاه های آموزشی به آموزش شرکت کنندگان خواهند پرداخت.

اکبری مراسم افتتاحیه جشنواره را 14 شهریور ماه در بابلسر و اختتامیه آن را 18شهریور ماه در ساری اعلام کرد.