  1. سیاست
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۰:۰۷

وزراي امورخارجه روسيه و آمريكا در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران گفتگو مي كنند

وزيرامور خارجه آمريكا طي سفر به روسيه و ديدار با همتاي روسي خود پيرامون مسئله فعاليتهاي هسته اي ايران به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه روسيه ، " ايگورايوانف " و" كالين پاول " وزراي امورخارجه روسيه وآمريكا 26 ژانويه ( 6 بهمن ) در مسكو با يكديگر ديدار وگفتگوخواهند كرد .
براساس گزارشهاي رسيده محورگفتگوهاي ايوانف وپاول فعاليتهاي هسته اي ايران وامضاي پروتكل الحاقي ازسوي تهران خواهد بود.
اين درحالي است كه مقامات روسيه اعلام كرده اند ، مسكو به همكاريهاي هسته اي خود در ساخت نيروگاه اتمي بوشهرادامه مي دهد.
کد مطلب 54189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها