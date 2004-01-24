وزراي امورخارجه روسيه و آمريكا در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران گفتگو مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه روسيه ، " ايگورايوانف " و" كالين پاول " وزراي امورخارجه روسيه وآمريكا 26 ژانويه ( 6 بهمن ) در مسكو با يكديگر ديدار وگفتگوخواهند كرد .
براساس گزارشهاي رسيده محورگفتگوهاي ايوانف وپاول فعاليتهاي هسته اي ايران وامضاي پروتكل الحاقي ازسوي تهران خواهد بود.
اين درحالي است كه مقامات روسيه اعلام كرده اند ، مسكو به همكاريهاي هسته اي خود در ساخت نيروگاه اتمي بوشهرادامه مي دهد.
وزيرامور خارجه آمريكا طي سفر به روسيه و ديدار با همتاي روسي خود پيرامون مسئله فعاليتهاي هسته اي ايران به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.
کد مطلب 54189
نظر شما