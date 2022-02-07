رفع تنش آبی ۶۴ روستای خراسان شمالی توسط سپاه آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عین الله حاتمی صبح دو شنبه در مراسم افتتاحیه مسجد قمر بنی هاشم در محله قلیچ قامیش در بخش مانه، اظهار داشت: انقلاب اسلامی شکوهمند ایران دستاوردهای زیادی برای مردم و برای کشور داشته که یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی استقلال است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه در امور اقشار بسیج ادامه داد: وقتی تاریخ را نگاه می‌کنیم متأسفانه بخش زیادی از تاریخ کشور ما در حاکمیت بیگانگان قرار داشته و آن حکومت‌هایی که ایرانی بودند نیز به دلیل ضعف حکومت مرکزی تحت نفوذ حکومت‌های بیگانه بودند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای انقلاب رسیدن به معنای واقعی استقلال است؛ امروز یک آمریکایی نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند؛ باید همیشه یاد آوری کنیم ما در زمان شاه حق توحش می‌دادیم و آمریکایی‌ها حق کاپیتالاسیون داشتند.

حاتمی از برنامه ریزی برای حل مشکلات روستاهای دچار تنش آبی خبر داد و گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان برای حل مشکلات آبی خراسان شمالی تعیین شده است.

وی افزود: ۹۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای حل مشکلات آبی ۶۴ روستا در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود که فاز اجرایی آن توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت جوادالائمه آغاز شده است.

حاتمی گفت: در ادامه تنش آبی ۴۲ روستای دیگر تا پایان تابستان ۱۴۰۱ حل می‌شود؛ مجموعاً ۲۳۶ روستا که در استان خراسان شمالی دچار مشکل آبی هستند توسط قرار گاه محرومیت زدایی سپاه به ثبات می رسند.