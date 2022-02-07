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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۳۰

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

ثبت ۸۱۰ ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۴۰۲ بیمار بستری هستند

ثبت ۸۱۰ ابتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۴۰۲ بیمار بستری هستند

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به شناسایی ۸۱۰ ابتلای جدید به کرونا در این استان طی ۲۴ ساعت گذشته، از فوت یک بیمار کرونایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۸۱۰ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تاکنون ۲۰۴ هزار و ۴۹۹ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به فوت یک نفر به علت کرونا در این استان عنوان کرد: تاکنون متأسفانه دو هزار و ۶۹۸ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۴۰۲ نفر اعلام کرد.

براساس این گزارش، آمار ابتلای به کرونا در لرستان طی روز گذشته ۱۰۵۰ مورد، فوتی‌ها ۲ نفر و تعداد بستری‌ها ۳۶۹ نفر بوده است که طی امروز شاهد افزایش قابل ملاحظه آمار ابتلاء و بستری‌ها بودیم.

کد مطلب 5419052

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