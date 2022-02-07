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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۴۹

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان خبر داد؛

توزیع ۳۳ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در تویسرکان

توزیع ۳۳ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در تویسرکان

همدان- فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان گفت: توزیع ۳۳ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در تویسرکان انجام شده است.

کامران کریمی در گفتگو خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در قالب کمک‌های مومنانه به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است، افزود: این کمک‌های مومنانه با همکاری خیرین و سپاه به منظور کمک به محرومان و نیازمندان تهیه و توزیع شده است.

وی با تاکید بر اینکه کمک‌های مومنانه بر اساس طرح شهید سلیمانی در قالب بسته‌های معیشتی و سلامت به محرومان انجام شده است، از آغاز به کار عملیات اجرایی ۱۰ واحد مسکونی در ایام‌الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

فرمانده ناحیه سپاه تویسرکان یادآور شد: ویزیت رایگان میقات صالحین در مناطق کم برخوردار، رژه خودرویی و موتوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بازدید از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که از تسهیلات اشتغال‌زایی بسیج سازندگی بهرمند شده‌اند.

کریمی تصریح کرد: اعزام راویان انقلاب در مدارس سطح شهرستان از اهم برنامه‌های سپاه در ایام مبارک دهه فجر در شهرستان تویسرکان است.

کد مطلب 5419098

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