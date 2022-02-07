توزیع ۳۳ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در تویسرکان

کامران کریمی در گفتگو خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در قالب کمک‌های مومنانه به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است، افزود: این کمک‌های مومنانه با همکاری خیرین و سپاه به منظور کمک به محرومان و نیازمندان تهیه و توزیع شده است.

وی با تاکید بر اینکه کمک‌های مومنانه بر اساس طرح شهید سلیمانی در قالب بسته‌های معیشتی و سلامت به محرومان انجام شده است، از آغاز به کار عملیات اجرایی ۱۰ واحد مسکونی در ایام‌الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

فرمانده ناحیه سپاه تویسرکان یادآور شد: ویزیت رایگان میقات صالحین در مناطق کم برخوردار، رژه خودرویی و موتوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بازدید از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که از تسهیلات اشتغال‌زایی بسیج سازندگی بهرمند شده‌اند.

کریمی تصریح کرد: اعزام راویان انقلاب در مدارس سطح شهرستان از اهم برنامه‌های سپاه در ایام مبارک دهه فجر در شهرستان تویسرکان است.