راهپیمایی ۲۲ بهمن در بام ایران به صورت خودرویی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی انصاری ظهر دوشنبه در ستاد هماهنگی راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به افزایش شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان به صورت خودرویی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه سلامت مردم جز اولویتها است، عنوان کرد: برنامههای انقلابی تعطیل ناپذیر است تنها در روش برگزاری تغییراتی ایجاد میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مراسم راهپیمایی در تمامی شهرستانهای ۱۰ گانه به همین روش برگزار میشود.
انصاری تصریح کرد: مردم مدافع انقلاب و اسلام هستند و در هیچ شرایطی برای دفاع و حفاظت از انقلاب کوتاه نخواهند آمد.
وی به مسیر راهپیمایی در شهرکرد اشاره کرد و گفت: راهپیمایی از میدان قمر بنی هاشم (ع) آغاز میشود و پس از طی شدن خیابان کاشانی این راهپیمایی در میدان امام حسین (ع) به پایان خواهد رسید.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه ۲۶ کمیته در دهه فجر در استان فعال بوده است، گفت: شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.
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