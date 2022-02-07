کمک ۱۰ هزار میلیاردی مراکز نیکوکاری به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۳۰ مرکز نیکوکاری در سراسر کشور با حضور رئیس، قائم مقام، معاونان و مدیران کل کمیته امداد در استان‌های مختلف، به صورت ویدئوکنفرانس به بهره‌برداری رسید.

سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد در این مراسم با تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل (ره) گفت: روح امام (ره) و شهدا ناظر بر اعمال ماست و موظفیم با ارائه خدمت به مردم، از دستاوردهای انقلاب صیانت کنیم.

وی توفیقات نظام اسلامی را حاصل اعتماد به مردم دانست و افزود: هر کجا مردم وارد شدند موفق بودیم و این وعده الهی است؛ مردمی کردن امدادرسانی با از طریق راه‌اندازی مراکز نیکوکاری نیز در همین راستا انجام می‌شود.

رئیس کمیته امداد از فعالیت ۸۹۷۱ مراکز نیکوکاری در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: نیمی از مراکز نیکوکاری به صورت مسجد محور فعالیت می‌کنند که تاکید ما تقویت جایگاه مساجد در امدادرسانی به مرحومان است.

بختیاری با بیان اینکه ۱۹ درصد مراکز نیکوکاری کشور در حوزه‌های تخصصی همچون اشتغال، تأمین مسکن و…، فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: مراکز نیکوکاری در پنج ساله گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک نقدی و کالایی به نیازمندان ارائه کرده‌اند.

وی، نقش کمیته امداد را در راه‌اندازی مراکز نیکوکاری، نقش نظارتی و هدایت‌گری دانست و گفت: تنها ۲۵ درصد جامعه هدف مراکز نیکوکاری از مددجویان کمیته امداد هستند و مابقی از نیازمندان و محرومان در سطح محلات توسط مراکز نیکوکاری شناسایی شده‌اند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه ۴۱ هزار نفر به صورت مردمی و داوطلبانه، مدیریت این مراکز را عهده‌دار هستند، افزود: ۷۹۰ هزار نیکوکار با این مراکز پیوند خورده‌اند و کمک‌های خود را از این طریق در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند.