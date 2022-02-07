  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۳۲

با حضور وزیر کشور؛

تصفیه خانه فاضلاب شادگان به بهره برداری رسید

تصفیه خانه فاضلاب شادگان به بهره برداری رسید

شادگان- تصفیه خانه فاضلاب شهرستان شادگان با حضور وزیر کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شادگان که به روش epcf (طراحی و مهندسی پروژه و خرید و سرمایه گذاری) اجرا شده است، پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور احمد وحیدی وارد مدار شد.

این تصفیه خانه در مدت پنج سال ساخته شده و ظرفیت فاز اول این تصفیه خانه ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز است. میزان سرمایه گذاری ارزی این پروژه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو معادل دو هزار میلیارد ریال بود.

این تصفیه خانه از یک ماه پیش به صورت آزمایشی وارد مدار شده بود. این واحد مزایای زیادی از جمله بازچرخانی آب و رفع آلودگی آب مزارع دارد، همچنین ظرفیت این تصفیه خانه در فاز نخست ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز است و در مدول دوم به ۲۶ هزار مترمکعب خواهد رسید.

این تصفیه خانه از بهترین طرح‌های تصفیه در کشور است که در سفر رئیس جمهور به خوزستان در شهریور امسال، پرداخت اعتبار به بخش آب و فاضلاب شادگان و چهار هر دیگر مصوب شده بود.

تصفیه خانه فاضلاب شادگان به بهره برداری رسید

به گزارش مهر، وزیر کشور روز دوشنبه به منظور افتتاح چند طرح و بازدید از پروژه‌های عمرانی ماهشهر، بازدید هوایی از وضعیت تالاب هورالعظیم و بازدید از مناطق زلزله زده اندیکا و مناطق شهری اهواز در سفری دو روز از طریق فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز، وارد خوزستان شد.

کد مطلب 5419135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها