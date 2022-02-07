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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۰۶

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛

کشف محموله ۲۵ تُنی نهاده دامی قاچاق در ایلام

کشف محموله ۲۵ تُنی نهاده دامی قاچاق در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف محموله ۲۵ تُنی نهاده دامی قاچاق در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دلاور القاصی مهر اظهار داشت: در پی اخبار و اطلاعات واصله و کنترل و رصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال محموله ۲۵ تنی قاچاق کنجاله سویا موضوع به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای مبارزه و مقابله با قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی و در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، پس از هماهنگی قضائی با بررسی محموله مذکور که فاقد هرگونه اوراق مثبته گمرکی و یا مدارک قانونی بود، قاچاق بودن آن محرز و مقدار ۲۵ تُن نهاده دامی قاچاق و غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده برابر اعلام کارشناسان، بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که در این راستا متهم دستگیر شده به همراه پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.‌

کد مطلب 5419197

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