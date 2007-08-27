حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: اشراری که در سیستان و بلوچستان حضور دارند، از دیرباز در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت داشته و دارند و برای اینکه بتوانند به اهدافشان برسند، در این استان دست به فعالیت های ضد امنیتی می زنند.

محسنی اژه ای در خصوص ربودن تعدادی از شهروندان سیستان و بلوچستان گفت: افرادی که این ربایش را انجام داده اند نیت‌شان ضد امنیت سیاسی کشور نبوده ، بلکه کسانی هستند که پشت سر اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر پنهان شده اند.

وزیر اطلاعات افزود: ما نباید اقدامات این اشرار را که بیشتر در زمینه مواد مخدر است، را بزرگنمایی کنیم زیرا همین امر باعث نا امنی در کشورخواهد شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: ما کوچکترین اتفاقی که در مرزهای غرب و شرق کشور در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی و امنیتی رخ می دهد را به سرعت پیگیری می کنیم و تمامی رفتارها و مسائل را در ستادی که به همین منظور تشکیل شده، دنبال می کنیم.

وی یادآور شد: ستاد تشکیل شده به دنبال توسعه پایدار در مرزهای غرب و شرق کشور است و مصالح امنیتی را به طور کامل پیگیری می کند.

وزیر اطلاعات گفت: ما در این ستاد علاوه بر برقراری امنیت به دنبال اشتغال و مسائل اقتصادی - سیاسی - فرهنگی هستیم و به دنبال آنیم تا محرومیت هایی که در این استان وجود دارد را مرتفع کنیم زیرا در این صورت می توانیم فعالیت اشرار را از بین ببریم و اجازه ندهیم دشمن از این موقعیت ها بهره برداری کند.

محسنی اژه ای همچنین در خصوص بازداشت دانشجویان امیر کبیر گفت: در حال حاضر تنها تعدادی از این دانشجویان که اتهامات سنگینی همچون اهانت به مقدسات را داشته اند، در بازداشت به سرمی برند .

وی با بیان اینکه هیچ دانشجویی به خاطر خط و ربط فکری و سیاسی خاص خود در بازداشت نیست، گفت: ما معتقدیم که دانشجویان باید به صراحت نقطه نظرات خود را بیان کنند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: ما معترض دانشجویانی نخواهیم شد که می خواهند به بیان عقاید و نظرات خود بپردازند، ولی متاسفانه بعضی افراد به اسم دانشجو وارد محیط های دانشگاهی می شوند و به تخریب فضای دانشجویی و اهانت به مقدسات می پردازند که ما با این افراد که دانشجو نیستند ، برخورد می کنیم.

محسنی اژه ای افزود: بنده بر این اعتقادم که ما باید حریم دانشجویی را رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم ولی با افرادی که با اسم دانشجو که در حال حاضر نیز در خارج از کشور با دولتمردان کاخ سفید مراوداتی دارند، برخورد می کنیم، زیرا به اعتقاد ما این افراد دانشجو نیستند بلکه به دنبال تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی خطاب به دانشجویان گفت: بنده از دانشجویان می خواهم تا از نفوذ چنین اشخاصی در جمع های دانشجویی خودداری کنند و در بسترهای سلام دانشجویی به بحث و تبادل نظر بپردازند.