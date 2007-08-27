مونوریل ؛ غریبه ای در حمل و نقل شهری دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از سه سال است که مونوریل به یکی از موضوعات بحث برانگیز در حمل و نقل شهری تهران تبدیل شده وموافقان که روزی بر مسند مدیران شهری و امروز در جایگاه مدیران کشورند همواره مونوریل را کلید حل مشکلات ترافیک در کلان شهر تهران دانسته اند و احداث این وسیله حمل و نقل شهری را تبلیغ و حمایت می نمایند.

مخالفان مونوریل نیز همواره به وضعیت این وسیله حمل و نقل عمومی درشهرهای دنیا اشاره می کنند و با استفاده از نظرات کارشناسی، آمارها و اطلاعات موجود، احداث آن را در پایتخت غیر اقتصادی، ناکارآمد و به دور از توجیهات فنی می دانند.

بدین ترتیب با بررسی وضعیت مونوریل در حمل و نقل شهرهای مختلف دنیا، جایگاه این وسیله در حمل و نقل شهری بیش از پیش مشخص شده و بهتر می توان در مورد توانمندی، کارایی و نقاط و ضعف و قوت آن قضاوت کرد.

خطوط مونوریل دردنیا

در حالیکه هم اکنون در 157 شهردنیا بیش از 2000 کیلومترخطوط ریلی جهت حمل و نقل شهری در حال احداث است تنها در 4 شهر و آن هم به طول 26 کیلومتر خطوط مونوریل ساخته می شود که این مسئله می تواند جایگاه مونوریل را در برنامه های توسعه حمل و نقل شهری دنیا به خوبی نشان دهد.

قابل توجه است که بدانیم طول خطوط مونوریل در کل شهرهای دنیا در حدود 300 کیلومتر است و تنها 15 کشور دنیا از مونوریل در حمل و نقل شهری خود استفاده می کنند. طولانی ترین شبکه خطوط مونوریل با طول 106 کیلومتر با 10 خط در کشور ژاپن قرار دارد و پس از آن آمریکا با حدود 52 کیلومتر و 10 خط در مقام دوم استفاده از مونوریل است و طول خطوط مونوریل در دیگر کشور ها نیز به ترتیب 3/28کیلومتر درمالزی،5/23کیلومتر درآلمان و چین، 2/10 درسنگاپور، 9/6 کیلومتر در استرالیا و 7/4 کیلومتر در انگلیس است.

و جالب است که نیمی از خطوط مونوریل در مالزی تفریحی است و برنامه های توسعه این خطوط در کوالالامپور همانند بسیاری از شهر های بزرگ و پیشرفته دنیا متوقف شده است و مدیران شهری در برخی شهرهای اروپایی نیز درحال جمع آوری این خطوط از شبکه حمل و نقل شهری خود هستند.

نقاط قوت مونوریل

کارشناسان حمل و نقل به صورت مشترک پاکیزگی وسازگاری بسیار زیاد این وسیله حمل و نقل عمومی را با محیط زیست، قابلیت احداث در نقاطی که امکان ساخت مترو وجود ندارد و زیبایی و پرجاذبه بودن استفاده از آن برای توریست ها را از عمده ترین نقاط قوت مونوریل می دانند. و می توان وجود مونوریل در شهرهای توریستی ، نمایشگاه ها و پارکهای تفریحی بزرگ را در راستای همین ویژگی ها دانست.

ضعف های مونوریل؛

با توجه به نظرات کاشناسان و مخالفان مونوریل می توان نقاط ضعف آن را به چند دسته تقسیم کرد:

نبود صرفه اقتصادی

صرفه اقتصادی وسائل حمل و نقل شهری دنیا را می توان با در نظر گرفتن ظرفیت ،هزینه احداث و نگهداری آن برآورد کرد که در این بین مونوریل شهر چانگ کینگ چین به عنوان بهترین نمونه مونوریل در دنیا معیار مناسبی جهت سنجش این موضوع است. مونوریل این شهر در سال 2006 با طول 5/13 کیلومتر در 14 ایستگاه و با صرف هزینه 430 میلیون دلاری ساخته شده که تقریبا رقمی بیش از 31 میلیون دلار در هر کیلومتر را شامل می شود. هزینه احداث مونوریل در دیگر شهرهای دنیا هم رقمی بین 30 تا 50 میلیون دلار برای هر کیلومتر خط مونوریل است.

این در حالی است که مونوریل چانگ کینگ در حالت فشرده 20100 نفر مسافر را جابجا می کند که این مقدار نیمی از ظرفیت خط 1 متروی تهران است و علاوه بر آن شاخص قیمت تمام شده یک کیلومتر از این مونوریل به جابجایی مسافر در حالت پر 2112 دلار است که این رقم در مونوریل دبی 23667 دلار و مونوریل لاس وگاس 30227 دلار است و در مقابل این شاخص در مورد خط 4 متروی تهران با ظرفیت مسافر تقریبا دوبرابر تنها 900 دلار اعلام شده است.

مونوریل همچنین به دلیل تک ریلی بودن و استفاده از چرخهایی خاص سرعت کمی داشته و هزینه نگهداری خطوط، قطارها و واگن‌های آن در مواردی تا چند برابر مترو است.

ایجاد برخی مشکلات شهری

نمونه یکی دیگر از این مشکلات را شاید بتوان در شهر کوالالامپور دانست که مدیران شهری مجبور شدند به واسطه مشرف بودن این قطارها به خانه ها وشکایت مسلمانان در این خصوص با صرف هزینه گزافی شیشه های واگن ها را مات کنند.علاوه بر این باید در نظر داشت که وجود سازه های عظیم بتنی در سطح شهر منظر شهری را بیش از پیش نازیبا می کند. همچنین باید توجه داشت که احداث مونوریل باید با بالا ترین ظریب ایمنی در مقابل زلزله برخوردار باشد که این مسئله بر سختی های موجود احداث مونوریل می افزاید.

مونوریل و حمل و نقل شهری

حمل و نقل شهری دنیا بیش از گذشته به وسایل نقلیه عمومی نیاز دارد که ارزان، سریع و پرظرفیت باشند و مونوریل با توجه به تجارب چندین دهه ای شهرهای بزرگ و پیشرفته جهان وسیله ای لوکس ، گران و پرهزینه است که در برنامه های مدیران شهری یا از سر اجبار مورد استفاده قرار می گیرد ویا تنها جایگاه تفریحی وتوریستی دارد و به طور کلی با حمل و نقل شهری دنیا غریبه است.