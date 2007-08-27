اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت کنونی حرکت جبهه برای شکل دهی به ائتلاف 100 درصدی میان اصولگرایان را بسیار مناسب توصیف و اضافه کرد: به خاطر اینکه هیچ ابهامی در مسیر فعالیت های اصولگرایان موجود نیست و با توجه به رویکرد جامعه، در حال حاضر اکثریت مردم اصولگرا هستند.

تشکیل سازمان رای اقدامی ارزشمند

این عضو جبهه متحد اصولگرایان، در خصوص تشکیل سازمان رای در میان اصلاح طلبان نیز گفت: اگر این کار بر اساس ضوابط انجام بگیرد و اصلاح طلبان با یک کار تحقیقی، توجیهی، تبلیغی و تبیینی بتوانند افرادی را برای رای دادن به خود قانع کنند، هیچ اشکالی ندارد و فعالیتی ارزشمند محسوب می گردد.

وی ادامه داد: اما اگرهدف از تشکیل سازمان رای از سوی اصلاح طلبان تطمیع افراد با پول و وعده برای کسب رای باشد، این کار نوعی خرید رای محسوب می شود و علاوه بر اینکه این کاردر اخلاق سیاسی نمی گنجد، از سوی مراجع قانونی هم مذموم است و با توجه به قانون اینگونه آرا باطل است.

رفتارسیاسی شفاف موجب ترغیب مردم به حضور در انتخابات

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه مردم جامعه ما به هیچ عنوان رفتار مبهم سیاسی را نمی پذیرند، تصریح کرد: بیان شعار، بحث ها و تشکیل کمیته های مختلف در انتخابات علاوه بر اینکه مورد پذیرش مرد نیست، به نفع طیف اصلاحات هم نیست، لذا به آنها توصیه می کنم برای پرشورترکردن عرصه انتخاباتی کشور همانطور که روز گذشته موسوی لاری برخی چیزها را اعلام کرد، به طور شفاف و گویا تمامی مواضع خود را برای مردم بازگو کنند.

بادامچیان افزود: اصولگرایان خواستار رقابتی سالم، دور از تخریب و با حضور تمامی گروه های سیاسی در عرصه انتخاباتی مجلس هشتم هستند، اما برای آگاهی عمومی به تحلیل شرایط و روشن گری جامعه نیزخواهند پرداخت.

پیشنهادی جدید برای رای گیری در کشور

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، پیشنهاد داد: یک برگه کپی زیرهربرگه رای قرار بگیرد وسپس برگه اصلی رای درون صندوق یا کامپیوتروزارت کشور و دیگری به صندوق و یا کامپیونر شورای نگهبان واریز یا وارد شود و بعد ازآن آرا به صورت مجزا مورد شمارش قرار بگیرد که در این صورت احتمال دادن گرای خطا به کامپیوترو یا شمارش نامناسب به هیچ عنوان وجود ندارد.

وی در خصوص برگزاری انتخابات مکانیزه در کشورنیز اظهارداشت: اگر انتخابات مکانیزه به درستی انجام شود و مهمتر از آن روند اجرایی آن به بهترین شکل ممکن پیش برود، مسلما در سلامت انتخابات و مشارکت مردم موثر خواهد بود.

با دامچیان خاطرنشان کرد: این طرح اگرچه باعث می شود که هزینه های انتخاباتی تا حدودی افزایش یابد، اما علاوه بر تکمیل طرح انتخابات مکانیزه، جای هرگونه خطا در انتخابات را به طور کلی از بین می برد.