به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عسکری در بازدید از انبارهای گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس افزود: با ترخیص به موقع نهاده‌های دامی، تولید کنندگان بیشتر و مطمئن‌تر گوشت قرمز و سفید تولید می‌کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی در راستای وظایف ذاتی خود، باید ایفای نقش کنند و مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع این مشکل، با هرکوتاهی برخورد می‌کند، تصریح کرد: به علت مشکلات خشکسالی، کشور به نهاده‌های دامی نیازمند است.

عسکری با تاکید بر ترخیص به موقع نهاده‌های دامی کشور، عنوان کرد: دستگاه‌هایی که در راستای ترخیص کالاهای مهم و حساس مانند نهاده‌های دامی فعالند باید بروز و سریع، نهاده‌ها را ترخیص کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: اکنون ۱۳۰ هزار تن برنج نیز در این بندر تخلیه شده است که پس از آزمایش به سراسر کشور فرستاده می‌شود.