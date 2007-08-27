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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۸:۳۷

معاون فرهنگی ارشاد:

نگاه صنفی و انحصاری به مقوله چاپ فضای رقابتی را از بین می برد

نگاه صنفی و انحصاری به مقوله چاپ فضای رقابتی را از بین می برد

با صرف برگزاری یک جشنواره نمی توان چاپ را در کشور احیا کرد اما بهره مندی از فرصت هایی نظیر این مراسم و برنامه ریزی دقیق و کارشناسی برای استفاده از دانش و فن آوری روز و شکستن فضای سنتی حاکم بر جامعه می تواند در پویاسازی این صنعت موثر واقع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره صنعت چاپ، محسن پرویز ضمن بیان مطلب فوق مهم ترین علت راه اندازی شهرک چاپ را نظم دادن به فعالیت های این حوزه دانست و گفت: هدف از تجمیع چاپخانه ها نظارت و کنترل نیست بلکه تجربیات شهرک های صنعتی نشان داده اند که شهرک هایی که با این نوع نگاه تاسیس می شوند شهرک های موفقی هستند.

معاون فرهنگی ارشاد افزود: امیدوارم با تجمیع چاپخانه ها در یک مکان و رهایی سرمایه ها با رویکرد نوسازی از واردات محصولات چاپی بی نیاز شویم و زمینه را برای صادرات فراهم کنیم.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های فرهنگی موجود در کشور بر اساس برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: ما مکلفیم فضای رقابتی را در این حوزه ایجاد کنیم بنابراین داشتن نگاه صنفی و انحصاری به مقوله چاپ خلاف این اصل به شمار می آید و مطمئنا در فضای بسته هیچ حرکتی صورت نمی گیرد.

پرویز گفت: احداث شهرک چاپ از اولویت های کاری معاونت فرهنگی ارشاد در سال گذشته و امسال است و تاسیس شهرک چاپی در کشور اولین گام پیشرفت در این صنعت است.

کد مطلب 541924

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