به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان جهاد دانشگاهی سمنان به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه انقلاب اسلامی عزتمندی را به ایران اعطا کرد، تاکید داشت: انقلاب برای ما برکات فراوانی داشت که امروز باید به نسل جوان منتقل شود.

وی با بیان اینکه جهاد تبیین یعنی بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی را به نسل جوان بیان کنیم، ابراز کرد: امنیت پایدار و عزتمندی که انقلاب به ما بخشید از جمله مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.

امام جمعه سمنان بیان کرد: اقتدار امروز ما زیر سایه پیشرفت‌های علم و فناوری است و دانشگاه‌های ما به خصوص جهاد دانشگاهی با عملکردشان نشان داده‌اند که می‌توانند پرچم علم و دانش را در کشورمان استوار نگه دارند.

مطیعی با بیان اینکه دانشگاه‌های ما توانسته‌اند دغدغه‌های نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی را تا حد زیادی از بابت داشته‌های علمی کشورمان به ویژه در بخش‌های نانو فناوری، پزشکی، مهندسی و… برآورده سازند، بیان کرد: دانشگاه‌ها در تأمین نیازهای اساسی کشور به تولید علم درخشش خوبی داشته و نقش بسزایی در قطع وابستگی به بیگانگان، ایفا کرده‌اند.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه دو طرح فناوری جدید توسط این نهاد در سال جاری تدوین و به اجرا در می‌آید، گفت: یک طرح در حوزه معدنی و طرح دیگر در زمینه دامپروری است که می‌تواند به ارتقای اقتصادی و اشتغال استان منجر شود.

علی منصفی راد با بیان اینکه طرح معدنی مذکور برای رفع مسائل مربوط به عدم فرآوری مواد معدنی تدوین شده و برای توسعه استان به اجرا در می‌آید، بیان کرد: طرح دوم هم برای ایجاد قطب دامداری استان سمنان در مهدی شهر است که در سفر رئیس جمهور نیز به آن تاکید ویژه ای شد.