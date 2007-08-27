توافق رهبران سیاسی عراق برای فعال کردن روند آشتی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دربیانه صادره ازسوی دفترجلال طالبانی رئیس جمهوری عراق آمده است: سران شیعه، اهل تسنن و کرد عراق درباره کاهش محدودیت های سران حزب بعث عراق و برگزاری انتخابات فرعی و کمک به نیروهای امنیتی برای توقف خشونت ها به توافق رسیدند.

پس ازصدور بیانیه مذکور، نوری المالکی نخست وزیر، جلال طالبانی رئیس جمهور،طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری و مسعود بارزانی مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در صفحه تلویزیون ظاهر شدند.

درادامه این بیانیه آمده است : بعد از سلسله نشست هایی، سران سیاسی عراق تصمیم گرفتند تا با تلاش جدی به راه حل هایی برای پایان دادن به بحران سیاسی و امنیتی دست یابند.

بیانیه مذکورتاکید کرد: 5 تن از رهبران عراق درباره قانون آشتی به منظور تضمین برقراری عدالت و شفافیت برای همگان به توافق رسیدند.

این قانون که پارلمان عراق نیزآن را به تصویب می رساند، جایگزین قانون پاکسازی حزب بعث می شود و به اعضای سابق حزب بعث، اجازه پیوست به دولت و ارتش را می دهد.

موافقت با انتخابات فرعی و ادامه گفتگو درباره مسائل مختلف، مانند اصلاح قانون اساسی و قانون نفت از دیگر مواردی است که رهبران سیاسی عراق درباره آن به توافقاتی دست یافتند.

سرانجام نیز رهبران سیاسی عراق تصمیم گرفتند تا جلوی اوضاع ناامن عراق را بگیرند و همچنین متعهد شدند تا با نیروهای چند ملیتی برای مبارزه با تروریسم و شبه نظامیان بدون تفاوت قائل شدن درباره گرایشات سیاسی آنان، همکاری کنند.