  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۵۹

از ۲۶ بهمن؛

مراسم اعتکاف در خراسان شمالی برگزار می‌شود

مراسم اعتکاف در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: مراسم معنوی اعتکاف با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در همه‌ی شهرهای استان به جز شهرهای قرمز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حمید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از سنت‌های حسنه و مستحبات اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد، سنت مبارک اعتکاف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: سنت اعتکاف قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حالت فراگیر و عمومی نداشت اما در چند سال اخیر در میان جمع کثیری از صالحان و نیکان از اقشار گوناگون اجتماعی به ویژه دانشجویان و طلاب، متداول شده است و مساجد بسیاری از شهرها و روستاها پذیرای مهمانان خدا در ایام البیض ماه پر برکت رجب هستند.

وی ضمن دعوت از مؤمنان خداجوی استان برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف، افزود: امسال مراسم اعتکاف با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در تمام شهرهای استان خراسان شمالی به جز شهرستان‌های قرمز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رفیعی تصریح کرد: این مراسم‌معنوی از ۲۶ تا ۲۸ بهمن در مساجد محوری شهرستان‌ها ویژه بانوان و آقایان با رعایت تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به آن مساجد، نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه اعتکاف اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: برگزاری حلقه‌های معرفت، کرسی‌های تلاوت قرآن‌کریم، اقامه نماز جماعت، انجام اعمال ام داوود، برگزاری سخنرانی مذهبی، مولودی خوانی و برگزاری گفتمان دینی با موضوعات مختلف، از جمله برنامه‌های درن ظر گرفته شده برای ایام البیض است.

کد مطلب 5419338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها