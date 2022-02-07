حجت الاسلام حمید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از سنتهای حسنه و مستحبات اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد، سنت مبارک اعتکاف است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: سنت اعتکاف قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حالت فراگیر و عمومی نداشت اما در چند سال اخیر در میان جمع کثیری از صالحان و نیکان از اقشار گوناگون اجتماعی به ویژه دانشجویان و طلاب، متداول شده است و مساجد بسیاری از شهرها و روستاها پذیرای مهمانان خدا در ایام البیض ماه پر برکت رجب هستند.
وی ضمن دعوت از مؤمنان خداجوی استان برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف، افزود: امسال مراسم اعتکاف با هماهنگی دستگاههای نظارتی در تمام شهرهای استان خراسان شمالی به جز شهرستانهای قرمز برگزار میشود.
حجت الاسلام رفیعی تصریح کرد: این مراسممعنوی از ۲۶ تا ۲۸ بهمن در مساجد محوری شهرستانها ویژه بانوان و آقایان با رعایت تمامی شیوهنامههای بهداشتی برگزار میشود و علاقمندان میتوانند با مراجعه به آن مساجد، نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه اعتکاف اقدام کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: برگزاری حلقههای معرفت، کرسیهای تلاوت قرآنکریم، اقامه نماز جماعت، انجام اعمال ام داوود، برگزاری سخنرانی مذهبی، مولودی خوانی و برگزاری گفتمان دینی با موضوعات مختلف، از جمله برنامههای درن ظر گرفته شده برای ایام البیض است.
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