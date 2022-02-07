مهناز فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای فرهنگی در مناطق محروم کرمانشاه مانند کرناچی، دولت آباد، مرادآباد، و حکمتآباد از سوی کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و با همکاری بسیج مناطق عشایری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایام دهه فجر برگزار میشود.
وی افزود: اجرای سرود توسط اعضای کانون نمایش عروسکی قصهگویی، مسابقه حضوری شعرخوانی از برنامههای اجرا شده در این مراسم است و در پایان این مراسم به همه کودکان و نوجوانان شرکتکننده کتاب و بستههای فرهنگی اهدا میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه تصریح کرد: در کنار برگزاری مراسم در حاشیه شهر کرمانشاه در همه مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برنامههای مختلفی در حال برگزاری است.
فتاحی بیان کرد: این برنامهها از طرف ستاد دهه فجر استان کرمانشاه پیشبینی شده و در حال برگزاری بوده و همه مراکز کانون پرورش فکری در سراسر استان در حال اجرای برنامه هستند و نمایشگاه آثار هنری اعضای کانون در مراکز کانون پرورش فکری در استان برگزار شده و با همکاری ادارات و فرمانداریها و یا بخشداریها برنامههایی را با عنوان جُنگ انقلاب در همه مراکز کانون استان کرمانشاه برگزار میکند و پذیرای همه کودکان و نوجوانان است.
وی افزود: کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان استان کرمانشاه ویژهبرنامه جنگ انقلاب به مناسبت دهه مبارک فجر در شهرستان روانسر را با همکاری فرماندار شهرستان روانسر برگزار کرده است.
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