توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی در پیوست سلامت برنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری، با حضور در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و پس از آشنایی با ساختار معاونتهای مختلف دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و دریافت گزارش اهم فعالیتهای این بخشها، طی سخنانی در جمع مسئولان دانشگاه، توجه و تمرکز بیش از پیش معاونت بهداشتی وزارت بهداشت را بر سلامت جوانان، نوجوانان و بانوان ذکر کرد.
وی به خلاءهای موجود در نظام سلامت کشور اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت پرداختن به زیرساختهای لازم برای زندگی سالم و ارتقای کیفیت زندگی، ابراز امیدواری کرد که برای تحقق این هدف بتوان از پتانسیل و ظرفیت دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی استفاده کرد.
حیدری در پاسخ به درخواست ایجاد واحدی در معاونت درمان دانشگاه برای فعالیتهای بهداشتی و پیشگیری، این درخواست را حتی با یک ابلاغ از سوی معاونت بهداشتی وزارت، امکانپذیر دانست و گفت: برای طراحی مدل ادغام خدمات توانبخشی در شبکه نظام سلامت کشور، میتواند کمیته مشترک مربوطه زیر نظر مسئول شبکه تشکیل و این موضوع پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته در حوزه بهداشت، در زمینه رشد کار شد ولی کمتر به بخش نمو توجه شد، افزود: ماموریتهایی که دانشگاه میتواند در حوزههای سلامت اجتماعی و روانی به آنها توجه کند و پروژههای تحقیقاتی تعریف و اجرا کند، در زمینه همین مسائلی است که بیان شد.
حیدری تصریح کرد: راهکارها، مدل و برنامهها باید کاربردی و عملی باشند و در پیوست سلامت، باید به زیرساختها و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که میتوانند بر سلامت تأثیر داشته باشند، توجه شود، ضمن آنکه باید به توانمندسازی جامعه توجه ویژه داشت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه طی سالها و با توجه به شرایط جوامع که بحث واکسیناسیون، افزایش امید به زندگی و مسائل بهداشتی طی سالها خوب پیش رفته است، گفت: ضمن آنکه این بخشها میتوانند خیلی بهتر از وضعیت فعلی باشد، اما در شرایط کنونی باید بیشتر به بهزیستی و کیفیت زندگی افراد جامعه توجه شود و اگر تیم درمانگران به خانواده توجه کنند، میتوانند افراد معلول و یا معتاد در درون خانوادهها را نیز تحت پوشش خدمات خود قرار بدهند.
حیدری همچنین به بحث فعالیت شرکتهای دانش بنیان به عنوان یکی از راههای گسترش خدمات مورد نیاز جامعه مطابق با دانش روز پرداخت و اظهار داشت: رشد وسایل و تجهیزات کمک توانبخشی که بتوانند نیازهای اساسی افراد کم توان را رفع کنند، باید در برنامههای ما قرار بگیرد و کمتر درگیر مسائل روزمره بشویم و به سمت حل مسئله و رفع نیازهای گروههای مختلف جامعه که جای کار بسیار دارد، برویم.
وی، استفاده از مشاوره متخصصان و اساتید دانشگاه را در حوزههای سلامت اجتماعی و روانی لازم دانست و افزود: همانطور که رسانه صدا و سیما باید در ارائه پیامها و برنامههای خود به سلامت اجتماعی و روانی جامعه توجه کند، بسیاری از سیاستها و برنامههای ما نیز میتواند از توانایی تخصصی و مشاوره این دانشگاه استفاده کند.
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