۳۰ درصد مردم به خدمات توانبخشی نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانکه، در بازدید معاون بهداشت وزارت بهداشت از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر، اظهار داشت: ما می‌توانیم مانند همیشه به رغم تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی، با قدرت در سایه مقام معظم رهبری و مسئولان نظام به پیش برویم.

وی به سفرهای استانی مقام عالی وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: دولت انقلابی از زمانی که سرکار آمد، با جدیت، تلاش می‌کند و بنظر می‌آید که حجم کارهای انجام شده طی مدت کوتاه این دولت، با چند سال گذشته برابری می‌کند، واکسیناسیون گسترده انجام شد و کاهش ابتلاء و مرگ و میر را دیدیم و برخلاف کشورهایی مانند آلمان که ۲۳ درصد تولید ناخالص ملی را برای سلامتی و کنترل کرونا در کشورشان هزینه کردند، نظام سلامت ما با قدرت و با ۷ درصد تولید ناخالص ملی و به لطف خداوند و مشارکت مردم در زمینه ارتقای سلامت جامعه تلاش کرد و همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

خانکه سپس با معرفی کوتاهی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی که ماهیتی متفاوت از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارد، گفت: این دانشگاه ۳۰ سال پیش با هدف تولید شواهد علمی در حوزه‌های توانبخشی و سلامت اجتماعی و تربیت دانشجو در این حوزه‌ها تأسیس شد.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی همچنین به روند شکل گیری این دانشگاه طی سال‌های ابتدای تأسیس و دلایل تغییر نام آن در سال گذشته اشاره کرد و با توجه به اهمیت سلامت از ابعاد اجتماعی، از شکل گیری رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ با ابلاغ وزیر بهداشت وقت، و شواهد علمی تولید شده و در دست اجرای رصدخانه گفت.

خانکه با تاکید بر ضرورت ارتقای سلامت اجتماعی و گسترش خدمات توانبخشی در کشور، افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد عوامل اجتماعی می‌توانند بر سلامت مؤثر باشند، عدم تمایل به مشارکت در برنامه واکسیناسیون و یا نابرابری‌های اجتماعی در دسترسی به خدمات سلامت، در کنترل کرونا و سلامتی جامعه مؤثر بود و متأسفانه به رغم اهمیت ابعاد اجتماعی سلامت، این بخش در وزارت بهداشت متولی ندارد و این دانشگاه به عنوان مرجع، می‌تواند به این بخش کمک کند.

وی همچنین به اهمیت خدمات توانبخشی در اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: ۳۰ درصد مردم به خدمات توانبخشی نیازمندند، ۱۰ درصد جوامع به نوعی دارای محدودیت هستند و این در حالی است که سرعت رشد جمعیت سالمندی در کشور ما بسیار بالاست و ۱۰ درصد فعلی جمعیت سالمندان کشور، در ۲۰ سال آینده، به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و متأسفانه سالمندی با مشکلات جسمی و حرکتی همراه است و از سویی، فرایند دریافت خدمات توانبخشی به آسانی انجام نمی‌شود، در دسترس نیستند و تحت پوشش بیمه‌ها نیستند، متولی در نظام سلامت ندارد و مردم از دسترسی به این بخش محروم هستند.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، نمونه‌هایی از نیازهای افراد دچار سکته مغزی، خانواده‌های دارای کودک معلول و بیماران مزمن به خدمات توانبخشی را ذکر کرد که این مشکلات در جوامع روستایی بیشتر از جامعه شهری است و سبب خواهد شد که بار سنگینی را در طولانی مدت به نظام سلامت تحمیل کند و باعث عدم رعایت عدالت در توسعه خدمات توانبخشی می‌شود.

خانکه گفت: با توجه به شعار عدالت محور دولت و ضرورت گسترش خدمات توانبخشی در کشور، به دلیل وجود شبکه گسترده نظام سلامت در کشور، شاید بتوان با کمک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ادغام خدمات توانبخشی در نظام شبکه را به صورت آزمایشی اجرا، و دسترسی را ایجاد کرد، ضمن آنکه تلاش شد تا در سطح معاونت درمان وزارت بهداشت، دفتری برای تولی گری حوزه توانبخشی و گسترش خدمات این حوزه دایر شود، چون خدمات توانبخشی، اولویت معاونت درمان نیست و با توجه به اینکه برنامه وزیر بهداشت نیز بر همین موضوع بوده، با کمک این دانشگاه که فعالیت ۳۰ ساله در این حوزه دارد، این هدف نیز محقق شود.

وی افزود: در حوزه سلامت روان نیز تنها دانشگاهی هستیم که معاونت بهداشتی نداریم و شاید معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، سلامت روان و سلامت اجتماعی را به این دانشگاه تفویض نکردند ولی مرجعیت حوزه سلامت روان از سوی این دانشگاه با داشتن ۱۴۰۰ تخت روانپزشکی در بزرگترین بیمارستان روانپزشکی منطقه و گروه‌های مختلف روانپزشکی در حوزه‌های روانپزشکی اطفال تا بزرگسالان و همکاری ۴۰ استاد و متخصص روانپزشکی، این پتانسیل را به دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی داده تا بتواند در این حوزه نیز مرجعیت داشته باشد.