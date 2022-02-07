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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۸:۴۹

استاندار خراسان شمالی خبر داد؛

افتتاح ۲۹ پروژه عمرانی در گرمه/ افزایش امکانات در شهرها ضروری است

افتتاح ۲۹ پروژه عمرانی در گرمه/ افزایش امکانات در شهرها ضروری است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی از افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۹ پروژه در گرمه خبر داد و گفت: افزایش زیرساخت ها در شهرستان ها موجب ماندگاری مردم در این مناطق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر دو شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه‌های دهه فجر شهرستان گرمه، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و رؤسای ادارات در شهرستان‌ها باید پیگیر روند عملیات اجرایی پروژه‌ها باشند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: شهرستان گرمه سهم بالایی در حمل و نقل کشور دارد و باید این توانمندی در مسیر توسعه استان و شهرستان بیشتر از گذشته مورد توجه باشد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید شنوای مشکلات مردمی باشند، افزود: رؤسای ادارات در شهرستان‌ها روزهای دوشنبه ملاقات‌های مردمی برگزار کنند و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان حضور بیشتری در شهرستان‌ها داشته باشند.

حسین نژاد بیان کرد: ایجاد امکاناتی از جمله راه اندازی داروخانه و درمانگاه شبانه روزی و استقرار ادارات موجب ماندگاری مردم در شهرستان می‌شود، بنابراین استان و شهرستان باید نسبت به تحقق این مطالبات توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه پاسخگویی به مردم باید با رعایت احترام ارباب رجوع باشد، گفت: ارجاع امور به استان در حالی که در شهرستان قابل حل است قابل قبول نیست.

حسین نژاد در انتها گفت: ۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی به طور متمرکز با اعتباری بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان در شهرستان گرمه افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

کد مطلب 5419469

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