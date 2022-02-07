افتتاح ۲۹ پروژه عمرانی در گرمه/ افزایش امکانات در شهرها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر دو شنبه در مراسم بهره برداری از پروژههای دهه فجر شهرستان گرمه، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی استان و رؤسای ادارات در شهرستانها باید پیگیر روند عملیات اجرایی پروژهها باشند.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: شهرستان گرمه سهم بالایی در حمل و نقل کشور دارد و باید این توانمندی در مسیر توسعه استان و شهرستان بیشتر از گذشته مورد توجه باشد.
وی با تاکید بر اینکه مدیران باید شنوای مشکلات مردمی باشند، افزود: رؤسای ادارات در شهرستانها روزهای دوشنبه ملاقاتهای مردمی برگزار کنند و مدیران دستگاههای اجرایی استان حضور بیشتری در شهرستانها داشته باشند.
حسین نژاد بیان کرد: ایجاد امکاناتی از جمله راه اندازی داروخانه و درمانگاه شبانه روزی و استقرار ادارات موجب ماندگاری مردم در شهرستان میشود، بنابراین استان و شهرستان باید نسبت به تحقق این مطالبات توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه پاسخگویی به مردم باید با رعایت احترام ارباب رجوع باشد، گفت: ارجاع امور به استان در حالی که در شهرستان قابل حل است قابل قبول نیست.
حسین نژاد در انتها گفت: ۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی به طور متمرکز با اعتباری بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان در شهرستان گرمه افتتاح و کلنگ زنی میشود.
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