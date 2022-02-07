حجت الاسلام غلامحسن شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شیوع کرونا و مخصوصاً سویه امیکرون در سطح کشور و همچنین استان قزوین اظهار کرد: راهپیمایی امسال مردم قزوین در روز ۲۲ بهمن نیز همانند سال گذشته به صورت خودرویی و موتوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به همزمانی روز ۲۲ بهمن با روز جمعه مسیرهای راهپیمایی‌ها در سراسر استان به گونه‌ای انتخاب خواهد شد که به نماز جمعه ختم شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان یادآور شد: سخنگوی مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در قزوین حجت الاسلام سعیدی، رئیس عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی کل قوا خواهد بود.