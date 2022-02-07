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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۲۶

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

نزاع و درگیری بیشترین دلیل مازنی ها به پزشکی قانونی است

نزاع و درگیری بیشترین دلیل مازنی ها به پزشکی قانونی است

رامسر- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، نزاع، درگیری، تصادفات و حوادث کار را بیشترین مراجعات مردم به این اداره ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی شامگاه دوشنبه در نشست با فرماندار رامسر، نزاع، درگیری، تصادفات و حوادث کار را بیشترین مراجعات پزشکی قانونی استان دانست و گفت: یکی از وظایف پزشکی قانونی خدمات شایسته به مردم است.

وی گفت: پزشکی قانونی با آلام مردم سر و کار دارد و افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند برای تظلم خواهی و احقاق حق می آیند که باید بتوانیم در شرایط کشور کمک شایانی به آنها کنیم.

وی تصریح کرد: آمار درگیری، نزاع و حوادث کار در شهرستان رامسر نسبت به دیگر شهرهای استان مازندران کمتر است و در سال جاری حوادث ناشی از کار یک فوتی داشته است.

عباسی خاطر نشان کرد: امنیت گردشگران، رانندگی مناسب، تصادفات منجر به فوت و جرحی در شورای ترافیک مورد توجه قرار بگیرد و زمانی که گردشگران وارد شهرستان رامسر می‌شوند از لحاظ عبور و مرور امنیت داشته باشد و درگیری‌ها به حداقل برسد.

کد مطلب 5419569

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