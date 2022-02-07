ناصر کامیارفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رودخانهها عوارض و پدیدههای طبیعی هستند و هیچ فردی حق تخریب و تجاوز و از بین بردن آنها را ندارد، اظهار داشت: مردم باید با همیاری و همکاری لازم با دهیاران و گروه گشت و بازرسی از ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانهها جلوگیری و از احداث پلهای شخصی، غیر ایمن و بدون مجوز و یا احداث جاده یا راه دسترسی در بستر رودخانهها خودداری کنند.
وی افزود: حریم و بستر رودخانهها و مسیلها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و هرگونه اعیانی و دخل و تصرف در آنها ممنوع است.
کامیارفرد بیان کرد: با توجه به بارشهای سیل آسا در سالهای اخیر در کشور و هدر رفت منابع انسانی و ملی به علت تجاوز به بستر و حریم رودخانهها این موضوع بیشتر اهمیت پیدا کرده و شرکت آب منطقهای یزد با اجرای طرح آزادسازی سراسری و پاکسازی رودخانهها گام مهمی در این زمینه برداشته است.
مدیر رودخانهها و سواحل آب منطقهای یزد با اشاره به گزارش گروههای گشت و بازرسی و گزارشهای مردمی در مورد ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانهها یا برداشتهای غیرمجاز مصالح رودخانهای عنوان کرد: این گزارشها با جدیت پیگیری و با متخلفان با قاطعیت برخورد شده تا این منابع ملی از تخریب، مصون مانده و احتمال صدمات جانی و مالی در حوادث را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: به منظور آمادگی برای بارش و جلوگیری از خسارت در صورت بروز سیلاب احتمالی، اقدام به آزادسازی، لایروبی و پاکسازی سراسری مسیر رودخانههایی که بیشتر در معرض تجاوز و تخریب بوده اند از جمله منشاد، طزرجان، بنادک سادات، هنزا و سانیج به طول ۱۱۴ کیلومتر شد تا سیلاب بتواند در مسیر خود به صورت ایمن و بدون خسارت جانی و مالی عبور کند که البته در این راستا همیاری و همکاری مردم لازم و ضروری است.
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