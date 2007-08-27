چین و آلمان خواستار توسعه روابط دوجانبه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت،"آنجلا مرکل" در دیدار شب گذشته خود با "ون جیابائو" علاوه بر مسائل مهم بین المللی، درباره افزایش سطح همکاری های اقتصادی دوجانبه نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند .

صدراعظم آلمان در این دیدار تصریح کرد: ما خواهان آن هستیم که مناسبات برلین - پکن همانند گذشته از سطح بسیار بالایی برخوردار شود.

نخست وزیر چین نیز دراین زمینه خاطر نشان کرد : چین علاقه مند است که همکاری های اقتصادی خود را با آلمان گسترش دهد.

مرکل در جریان سفر یک هفته ای خود به چین قرار است علاوه بر دیدار با مقامهای مختلف، از مراکز اقتصادی این کشور نیز بازدید کند.