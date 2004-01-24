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۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۰:۵۵

معاون اداري و پشتيباني سازمان نهضت سواد آموزي در گفتگو با " مهر " :

معلمان مازاد آموزش و پرورش ، جذب نهضت سواد آموزي مي شوند

معاون اداري و پشتيباني سازمان نهضت سواد آموزي با تاكيد بر اينكه در سال آينده به دليل كمبود امكانات ، اين سازمان نمي تواند آموزشيار جديد پذيرش كند ، گفت : معلمان مازاد وزارت آموزش و پرورش ، آموزشيار نهضت سواد آموزي مي شوند.

پرويز كوثري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه حدود 9 ميليون بيسواد در كشور وجود دارد ، افزود : به دليل عدم پذيرش آموزشيار جديد در سازمان نهضت سواد آموزي ،  شوراي برنامه ريزي هر استان با توجه به اهداف سازمان ، تعداد آموزشياران را بررسي كرده و كسري موجود را از طريق معلمان مازاد يا  به كار گيري معلمان استخدامي وزارت آموزش و پرورش پر مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه در سال گذشته سازمان نهضت سواد آموزي نتوانست صد درصد اهداف كمي برنامه توسعه را پوشش بدهد ، گفت : در سال گذشته سازمان نهضت سواد آموزي به دليل كمبود امكانات كمتر از 60 درصد اهداف برنامه توسعه را پوشش داد و  بر اساس برنامه سوم توسعه در سال 83 تاكيد بر افزايش كيفي برنامه هاي سازمان نهضت سواد آموزي است.

معاون اداري و پشتيباني سازمان نهضت سواد آموزي با اشاره به اينكه حدود 32 هزار آموزشيار در نهضت سواد آموزي تدريس مي كنند ، افزود : براي رسيدن به اهداف برنامه توسعه سوم ، سازمان نهضت سواد آموزي نيازمند 90 تا 100 ميليارد تومان است.

کد مطلب 54196

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