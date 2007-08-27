15شهریور آخرین فرصت اعلام نیاز برای سرویس مدارس

حسین تیموری کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد : تا کنون تنها چند مدیر به طور موردی برای دریافت سرویس مدارس یه این سازمان اعلام نیاز کرده اند .

وی تاکید کرد : قصور مدیران مدارس و مناطق آموزش و پرورش در این امر برنامه های سازمان تاکسیرانی را دچار اختلال می کند ، از این رو مسئولان باید هر چه سریع تر درخواست های خود را اعلام کنند .

تیموری کرمانی ستاد سرویس مدارس مهر و رمضان را شامل کمیسیونی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش، معاون ترافیکی ومدیران تاکسیرانی مناطق عنوان کرد .

این مسئول ادامه داد : نرخ سرویس مدارس نیز بر اساس مصوبه سال جاری شورای شهر است .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در ادامه از افتتاح دفتر تاکسیرانی منطقه 5 تا چند روز آینده خبر داد و گفت: این منطقه با بیش از 2 هزار دستگاه تاکسی تا کنون فاقد محوطه اداری بوده است .