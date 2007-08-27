به کمک های مالی کشورهای دیگر نیاز دارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ایاد علاوی روز گذشته در گفتگو با سی ان ان در ادامه انتقادهای خود از دولت منتخب عراق به رهبری نوری المالکی، مدعی شد که وی مسئولیت دولتی را برعهده دارد که سیاست آن طایفه گری است.

نخست وزیراسبق عراق درادامه این سخنان خود از آمریکا خواست تا درباره حمایت های خود از نوری المالکی تجدید نظرکند.

به گزارش رادیو سوا، علاوی با خودداری از پاسخ به این پرسش که آیا کمک های مالی از عربستان و امارات دریافت کرده است،گفت : ما نیاز فراوان به کسانی داریم که ما را تامین مالی کنند چرا که رقبای ما درعراق از حمایت های مالی زیادی از طرف های دیگر برخوردارند. ما بدون هیچ حمایت مالی قوی وارد انتخابات شدیم و درحال حاضر هم به دنبال حمایت مالی هستیم تا برنامه ملی خود را برای نجات عراق ومنطقه به اجرا درآوریم، اما آنچه که در روزنامه های آمریکایی( درباره میزان کمک های مالی ) آمده است، دقیق نیست.

نخست وزیراسبق عراق همچنین درادامه سخنان خود با اعتراف به دریافت 300 هزار دلار گفت که این مقدار کمک مالی به منظور ترویج برنامه های سیاسی اش به وی داده شد.

وی درادامه برای توجیه دریافت چنین کمک های مالی مدعی شد: این ارقام درمقایسه به ارقامی که دیگران برای دامن زدن به طایفه گری درعراق می گیرند و حتی ایستگاه های ماهواره ای و رادویی و روزنامه و حتی پایگاه های اینترنتی دارند، بسیار ناچیز است و شخصی که این 300 هزار دلار را از وی گرفتم عراقی است، اما نمی توانم نامش را فاش کنم.

علاوی درباره برنامه های آتی خود گفت: ما درنظر داریم تا نظام طایفه گری را درعراق براساس رضایت همه عراقی ها بدون درنظرگرفتن ریشه های نژادی و دینی تغییر دهیم. ما می خواهیم عراقی فدراتیو، میانه رو، قوی، یکپارچه و مستقل بسازیم تا قدرت مثبتی و منبعی برای صلح و ثبات درمنطقه و تمام جهان باشد.

ایاد علاوی ادعا کرد: همه اعتمادم را به روند جاری عراق که براساس طایفه گری و حمایت ازشبه نظامیان است، ازدست دادم.

وزرای وابسته به فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی،ازآغاز ماه آگوست ( مرداد ماه) ازدولت عراق کناره گیری کردند.

علاوی گفت : تا زمانی که دولت عراق با پایان دادن به حمایت از گروه خاصی درمسیر دولت وحدت ملی یا آشتی ملی حرکت نکند، بازگشت به دولت عراق بسیار بعید است.

نخست وزیراسبق عراق افزود: دولت "نوری المالکی" از اهدافی که واشنگتن برای آن تعیین کرده است، دوری می کند، بنابراین براین باورم که آمریکا باید به طور کامل در استراتژی اش درقبال این دولت تجدید نظرکند.

وی درادامه اتهامات خود علیه "نوری المالکی" گفت : برای هیچ کس آرزو نمی کنم که درسایه نظام طایفه گری نخست وزیر شود اما درعین حال من جایگاه خود را درعراق به منظورتبدیل عراق به کشوری غیرطایفه ای و دموکراتیک حفظ خواهم کرد.

درحالی ایاد علاوی، نوری المالکی را متهم به حمایت ازطایفه گری درعراق می کند که اخیرا یک منبع آگاه در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان فاش کرد: ایاد علاوی با حمایت کنگره آمریکا درتلاشی هدفمند به دنبال براندازی دولت نوری المالکی است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: نمایندگان مجلس آمریکا با همکاری ایاد علاوی درتلاش هستند تا اعضای پارلمان عراق را متقاعد کنند تا دست از حمایت نوری المالکی نخست وزیرعراق بردارند تا دولتی جایگزین که به احتمال زیاد علاوی برای نخست وزیری آن نامزد می شود، تشکیل شود.