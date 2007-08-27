سازمان ملل متحد در هفته ای که گذشت

دوشنبه 29 مرداد :

-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد : جامعه بین المللی آماده است تا کمک های خود را برای آسیب دیدگان طوفان "دین" در سواحل کارائیب ارسال کند.

- سازمان ملل متحد با تاسیس دفتری به نام "واحد حمایت از مبارزه با سلاح های بیولوژیکی" اعلام کرد که این سازمان، اقدامات خود را در مبارزه با سلاح های کشتار جمعی افزایش می دهد.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا با ادامه حضور نیروهای صلحبان اتحادیه افریقا در سومالی برای شش ماه دیگر موافقت کرد.

-سازمان ملل متحد از اقدامات صلحبانان هندی مستقر در لیبی که در قالب نیروهای این سازمان به لیبی اعزام شده اند تشکر کرد.



- سازمان ملل متحد بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در مناطق زلزله زده پرو اعلام کرد که آب بهداشتی، کمک های اولیه، غذا و سرپناه از نیازهای اصلی ساکنان این مناطق محسوب می شود.

- صندوق کمک های اضطراری سازمان ملل متحد مبلغی معادل هشت میلیون و 700 هزار دلار به مردم بحران زده سودان کمک کرد.

سه شنبه 30 مرداد :

- سازمان ملل متحد موافقت خود را با اعزام گروهی ویژه از بازرسان این سازمان به مناطق سیل زده نپال اعلام کرد.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی به طرح پیشنهادی حضور صلحبانان سازمان ملل متحد در شمال شرقی آفریقای مرکزی و شرق چاد را پایان داد.

- فرانسه به منظور ادامه حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفل ) پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه کرد.

- سازمان ملل متحد، نظامیان سودانی را در خشونت های موجود در این کشور مقصر دانست.

- بنابر دعوت سازمان ملل متحد، رهبران بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس در تاریخ 5 سپتامبر ( 14 شهریور ) در نیکوزیا با یکدیگردیدار می کنند.

-مقامهای سازمان ملل متحد در خاورمیانه، درباره وخیم تر شدن اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار دادند.

-سازمان ملل متحد از اقدامات اردن درامر آموزش و تحصیل آوارگان عراقی تمجید کرد.

- مقامهای سازمان ملل متحد از مناطق طوفان زده سواحل کارائیب که دراثر طوفان "دین" تخریب شده بازدید کردند.

چهارشنبه 31 مرداد :

-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد به ترتیب "دیوید شیرر" از نیوزلند و "نیارکو منسا بونسیو" از غنا را به عنوان معاونین فرستاده های خود در امور عراق و لیبی منصوب کرد.

- نخست وزیر لبنان به طور جداگانه با دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیرکل اتحادیه عرب درباره تحولات لبنان و منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

-آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا تعطیلی اردوگاه های آوارگان افغانی در نزدیکی مرزهای خود با افغانستان را به تعویق بیندازد.

-فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به منظور نزدیک کردن دیدگاه های طرف های صهیونیستی و فلسطینی برای برقراری صلح درخاورمیانه ورایزنی برای برگزاری نشست آتی کمیته چهارجانبه خاورمیانه نشستی را با نمایندگان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان برگزار کرد.

-"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود از وضعیت سودان اعلام کرد که نیروهای مسلح حاضر در جنوب سودان از عمل به تعهدات خود مبنی بر تر ک این منطقه خودداری کرده اند.

پنجشنبه 1 شهریور :

-کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در کامبوج انتقاد کردند.

-در پی تحولات اخیر در میانمار، "بان کی مون" از اقدام دولت این کشور در بازداشت رهبر جنبش دانشجویی میانمار انتقاد کرده و اعلام داشت که از نزدیک تحولات میانمار را دنبال می کند.

جمعه 2 شهریور :

-سازمان ملل متحد اعلام کرد که کمک های ارسالی این سازمان به زلزله زدگان ماه گذشته تاجیکستان باید پیش از فرا رسیدن ماه های سرد سال در اختیار این افراد قرار بگیرد.

-شورای امنیت سازمان ملل متحد با ادامه حضور نیروهای حافظ صلح این سازمان در لبنان ( یونیفل ) به مدت یک سال دیگر موافقت کرد.

-سازمان ملل متحد برای جلوگیری از شیوع بیماریهای ناعلاج در کامبوج مبلغی بالغ بر 50 هزار دلار به این کشور کمک کرد.

شنبه 3 شهریور :

-اتحادیه آفریقا اعلام کرد که با همکاری سازمان ملل متحد از روند صلح در سودان حمایت کرده و تمام توان خود را برای ادامه این برنامه به کار می گیرد.