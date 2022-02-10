کوهنوردی خراسان جنوبی بر قله مشکلات/ بلاتکلیفی ۶ ساله ساخت سالن

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کوهنوردی و صعودهای ورزشی جز رشته‌هایی به حساب می‌رود که معمولاً تمام اعضا خانواده باهم به این تفریح و ورزش می‌پردازند. خراسان جنوبی نیز به دلیل برخورداری از کوه‌های زیبا جز استان‌های موفق در این رشته ورزشی است، اما آنچنان که باید از سوی مسئولان ورزشی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به نحوی که چندین سال قبل زمینی برای احداث سالن اختصاصی برای ورزش کوهنوردی واگذار شد ولی بعد از گذشت حدود ۶ سال هنوز اقداماتی انجام نشده و در صورت اینکه بعد از ۸ سال کاری انجام نشود زمین باز پس گرفته می‌شود و این ظرفیت را دیگر در استان نخواهیم داشت.

در همین راستا با رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان جنوبی گفت‌وگو کردیم تا چند و چون این ماجرا را بررسی و از اقدامات انجام شده این هیئت باخبر شویم.

ظرفیتی که از بین می‌رود

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمینی که در سال ۹۴ به این هیئت داده شده بود، گفت: این زمین از طریق شورای اداری استان در راستای طرح بازآفرینی شهری، طرح فرزان به هیئت واگذار شد.

مسعود خسروی ادامه داد: اما با این وجود هزینه ساخت تاکنون دیده نشده است و این زمین بلاتکلیف باقی مانده است.

وی تصریح کرد: در پاسخ پیگیری ما از طریق اداره کل ورزش گفته شد که پروژه جدید در بودجه دیده نمی‌شود و پروژه‌های نیمه تمام باید به اتمام برسند و هیئت نیز توانایی مالی احداث سالن با این هزینه‌ها را ندارد.

به گفته وی از طریق شهرداری، فرمانداری و استانداری نیز پیگیری انجام شد و با وجود این ظرفیت و نیاز مرکز استان به یک سالن اختصاصی کوهنوردی، این امکان تاکنون برای ساخت فراهم نشده است و حمایتی ندیدیم.

حمایت‌های مالی کافی نیست

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان خراسان جنوبی عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان حمایت‌های مالی دارند و بودجه هیئت سه برابر سال ۹۹ شده است اما با توجه به برنامه‌های اجرایی کافی نیست.

خسروی اظهار کرد: هنوز مشکل عمده ما در هیئت منابع مالی است، چرا که دوره‌های آموزشی، اعزام‌ها، تجهیزات و موارد دیگر نیاز به بودجه زیادی دارند که نیاز به نگاه ویژه مسئولان دارد.

وی بیان کرد: اکنون تجهیزات سنگ نوردی و دیواره‌های استان کاملاً فرسوده شده‌اند و نیاز به به‌روزرسانی دارند که حداقل ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان اعتبار لازم است.

به گفته وی برای این موضوع ۴۰ میلیون تومان بودجه داده شد و از آنجایی که نمی‌توان با آن کاری انجام داد در حساب هیئت باقی مانده است.

مربی بانوی سنگ نورد سالنی نداریم

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان جنوبی عنوان کرد: با دوره‌های آموزشی شاهد افزایش تعداد مربیان هستیم ولی در رشته سنگ نوردی سالنی با مشکل مربی برای بانوان مواجه هستیم.

خسروی تصریح کرد: بر اساس قانون ورزشکار بدون مربی اجازه سنگ نوردی ندارد و تا زمانی که یک فرد آموزش نبیند، نمی‌تواند برای دوره مربی‌گری ثبت نام و مدرک دریافت کند و این موضوع مشکل ساز شده که نیازمند چاره‌اندیشی مسئولان ورزشی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در اعزام‌ها هزینه‌های بسیار بالای آن به خصوص در بخش ایاب و ذهاب است، اظهار کرد: پیگیر خرید یک مینی بوس بودیم و یک بخش از مبلغ توسط اسپانسر تأمین شد.

به گفته وی بخش زیادی از آن باقی مانده که از توان هیئت خارج است و نیاز به حمایت مسئولان در این بخش نیز وجود دارد.

رئیس هیئت کوهنوردی خراسان جنوبی با اشاره به مشکل اسکان در خراسان جنوبی بیان کرد: زمانی که مربی فدراسیون برای دوره‌های آموزشی به استان سفر می‌کند، مشکل اسکان داریم و از مهمان‌سراهای ارگان‌های دولتی مانند هلال احمر، محیط زیست و اداره کار استفاده می‌کنیم.

خسروی اضافه کرد: هیئت برای میزبانی از مربی هزینه‌های ایاب و ذهاب، تغذیه و موارد دیگر را برعهده دارد و دیگر نمی‌تواند هزینه هتل را نیز پرداخت کند و نیاز است که مسئولان ورزشی استان در بخش مهمان‌سرا و اقامتگاه تدبیری بیندیشند.

نبود دیواره مساوی با نبود قهرمان و استعداد

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان جنوبی گفت: در ایام کرونا با وجود اینکه رشته‌های مختلف تعطیل بودند ولی رشته کوهنوردی جز رشته‌هایی بود که به فعالیت خود ادامه داد و میزبانی‌ها و مسابقات زیادی را برگزار کرد.

خسروی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری اردوهای استانی برگزار کرده‌ایم که در نهایت از این تعداد سه نفر به کمپ ملی فدراسیون اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: در مسابقات سنگ‌نوردی معلولان و جانبازان در بخش بانوان مقام اول و در بخش آقایان مقام پنجم و ششم را کسب کرده‌ایم.

به گفته وی مشکل در بخش سنگ نوردی نبود دیواره کافی است چراکه اکنون فقط یک دیواره در سالن سرحدی بیرجند و یک مورد دیگر در قاین وجود دارد و تا زمانی که دیواره برای آموزش نباشد استعداد و قهرمانی هم نخواهد بود.

رئیس هیئت کوهنوردی خراسان جنوبی با بیان اینکه در مسابقات اسکای رانینگ در بخش آقایان مقام پنجم و ششم را کسب کرده‌ایم، عنوان کرد: از آنجا که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی داریم در سال آینده بهتر عمل خواهیم کرد.

صعود به ۳۱ قله برای اولین بار در کشور

خسروی اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷۵ اعزام به خارج از استان داشتیم و ۱۱۰ تیم نیز از خارج استان وارد خراسان جنوبی شده و میزبانی استانی داشتیم.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۲۵۰ دوره آموزشی که ۴ برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشت، برگزار کردیم و تعداد ورزشکاران سازمان یافته نیز دو برابر شده و از ۱۱۰۰ نفر به حدود ۲۵۰۰ نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون از سال ۹۶ گروه‌های کوهنوردی تعطیل و در قالب باشگاه باید فعالیت کنند، اظهار کرد: تعداد باشگاه‌های کوهنوردی نیز دو برابر شده و از ۸ مورد به ۱۸ باشگاه رسیده است و پیگیر افزایش باشگاه‌ها در بیرجند، قاین، سرایان و فردوس هستیم.

به گفته وی این هیئت میزبان کارکنان سازمان‌های کشوری برای صعود به قله نایبند است که تاکنون کارکنان وزارت راه و شهرسازی به این قله صعود و تا اواخر بهمن ماه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز به استان آمده و به این قله صعود می‌کنند.

خسروی با بیان اینکه هیئت کوهنوردی ظرفیت‌های بالایی دارد و با حمایت توسعه خواهد یافت، اعلام کرد: یکی دیگر از اقدامات این هیئت اعزام ۳۱ تیم از شهرستان طبس به ۳۱ استان بود که همزمان قله ۳۱ استان را فتح کردند و برای اولین بار در سطح کشور این کار اجرایی شد.