"کنترل" بهترین فیلم جشنواره ادینبورگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد هیئت داوران بخش اصلی جشنواره شب گذشته جایزه مایکل پاول بهترین فیلم اول بریتانیایی را به فیلم "کنترل" اعطا کردند و سام رایلی بازیگر این فیلم نیز برای حضور در نقش یان کرتیس خواننده فقید گروه بریتانیایی "جوی دیویژن"، جایزه بهترین نقش آفرینی را که از امسال به جوایز جشنواره اضافه شده، از آن خود کرد. این فیلم ماه مه گذشته نیز جایزه دو هفته کارگردانان جشنواره کن را نیز دریافت کرد.





سام رایلی در نقش ایان کرتیس در صحنه‌ای از "کنترل"

هیئت داوران پنج نفره بخش اصلی شامل جف گیلمور، یکی از روسای جشنواره فیلم ساندنس، "کنترل" را از هر جهت فیلمی کاملا قابل درک توصیف کردند. در میان 11 فیلمی که برای دریافت جایزه مایکل پاول رقابت می کردند، هشت فیلم برای اولین بار در دنیا در ادینبورگ نمایش داده شدند، از جمله تریلر جنایی WAZ ساخته تام شنکلند، درام / کمدی رومانتیک "اتاق انتظار" به کارگردانی راجر گلدبی و درام کم هزینه "اجرای نهایی" ساخته جیم تریپلتن.کمدی سبک "آدم های خاص"، دومین فیلم بلند جاستین ادگار و "و آخرین بار کی پدرت را دیدی؟" آناند تاکر کارگردان بریتانیایی با بازی جیم برودبنت که بر مبنای کتاب خاطرات پرفروش بلیک موریسن ساخته شده، از دیگر فیلم هایی بودند که در جشنواره امسال مورد توجه قرار گرفتند.جایزه فیلم برگزیده تماشاگران به مستند بریتانیایی "ما با هم هستیم" نخستین ساخته پل تیلر تعلق گرفت که درباره یتیم خانه ای از بچه های مبتلا به ایدز در آفریقای جنوبی است. این فیلم مستند که در شب آخر جشنواره نمایش داده شد، به جای انیمیشن "راتاتوی" در صدر جدول فیلم برگزیده تماشاگران قرار گرفت که تا 48 ساعت پایانی فیلم اول این جدول بود. جشنواره فیلم ادینبورگ روز 15 اوت (24 مرداد) با نمایش فیلم "هالام فو" به کارگردانی دیوید مکنزی و با بازی جمی بل آغاز شد.نخستین برنامه کاری هانا مگیل که امسال برای اولین بار مدیریت هنری جشنواره ادینبورگ را به عهده داشت، با استقبال عموم منتقدان مواجه شد. سئوال اصلی این است که آیا مگیل می تواند با انتخاب فیلم های مهم و دعوت از چهره های سرشناس توجیهی مناسب برای تغییر زمان برگزاری جشنواره فیلم ادینبورگ از سال آینده فراهم کند یا خیر. از سال آینده این جشنواره در فاصله 18 تا 29 ژوئن و جلوتر از بزرگترین جشنواره هنری شهر که هر سال در ماه اوت برپا می شود، برگزار خواهد شد.