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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

گیتی دیهیم با "اطلس های گویش شناختی" می آید

گیتی دیهیم با "اطلس های گویش شناختی" می آید

مجموعه فعالیت های دکتر گیتی دیهیم با عنوان "اطلس گویش شناختی ناحیه قصران و قزوین" به زودی منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دو کتاب که شامل "اطلس گویش شناختی ناحیه قصران و قزوین" است بر روی نقشه به شرح گویش های روستاهای ناشناخته و دورافتاده ایران می پردازد.

"اطلس گویش شناختی قصران" تا پایان امسال به وسیله دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر می شود و "اطلس قزوین" نیز درحال حاضر مراحل نهایی چاپ را طی می کند. این کتاب قرار است از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شود.

به گفته دکتر گیتی دیهیم ، تالیف اطلس گویش شناختی یکی از نادرترین فعالیت هایی است که درایران انجام گرفته و با وجود اهمیت فراوان توجه چندانی به آن نشده است.

این محقق درحال حاضر مشغول تالیف کتاب "واج شناسی فارسی" است. این اثر درباره آواهای زبان فارسی و ساختار آوایی آن به نگارش درآمده که تالیف آن امسال به پایان می رسد.

دیهیم همچنین به نگارش دو مقاله برای دایره المعارف ایرانیکا پرداخته است. "بررسی خرده گویش های منطقه قصران به انضمام یک واژه نامه" (نشر فرهنگستان زبان  و ادب فارسی) و ترجمه کتاب "تصویر دیگری" ( دفتر پژوهش های فرهنگی) درباره سوابق نژادپرستی از دیگر آثار منتشر شده دکتر دیهیم هستند. 

کد مطلب 542002

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