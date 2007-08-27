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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

خدایی به مهر خبر داد:

نتایج نهایی کنکور 86 نیمه دوم شهریور اعلام می شود

نتایج نهایی کنکور 86 نیمه دوم شهریور اعلام می شود

معاون فنی و آماری سازمان سنجش از انتشار نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1386 در نیمه دوم شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون سراسری سال جاری بیش از 850 هزار داوطلب کنکور سراسری مجاز به انتخاب رشته بودند که از این تعداد بالغ بر680 هزار و 400 نفر نسبت به انتخاب رشته اقدام کردند.

همچنین در این آزمون از تعداد یک میلیون و 298 هزار و 474 نفر متقاضی ثبت نام شدند که 450 هزار نفر پذیرش می شوند.

آزمون سراسری سال 1386 با 311 هزار و 83 داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی، 434 هزار و 513 نفر در گروه علوم تجربی، 502 هزار و 344 نفر در علوم انسانی، 92 هزار و 395 داوطلب در هنر و 222 هزار و 68 داوطلب در گروه آزمایشی زبان های خارجی در صبح و بعد از ظهر روز های 7، 8 و 9 تیرماه در 382 شهرستان و بخش کشور و در 17 کشورخارجی برگزار شد.

کد مطلب 542005

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