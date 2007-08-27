هنر ابزار ارتباطی پلیس با جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در ابتدای این مراسم با تبریک میلاد حضرت ولی عصر (عج) گفت: تلاش هایی که دراین جشنواره انجام شده مثل کوه یخ نمایان است، بیشتر تلاش دوستان پنهان است و فقط بخش کوچکی از کارهای همکاران و تلاشگران دیده می شود.

وی ادامه داد: مسیری را که نیروی انتظامی در حال طی کردن آن است حرکت از پلیس سخت افزاری به سوی پلیس نرم افزاری و جامعه محور است که این در شعار قابل اجراء نیست؛ گام های مهمی برداشته شده تا این پلیس تحقق پیدا کند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه زمینه اجتماعی پذیرش پلیس نرم افزاری در جامعه بسیار زیاد است، تصریح کرد: هنر، فیلم و رسانه ابزار ارتباطی پلیس با جامعه است. ثبت و ضبط وقایع پلیسی یک امر ضروری است، اما فقط نباید جنبه های پلیسی را مطرح کرد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: وقتی دستگاههای مختلف در دیدارهایشان با مقام معظم رهبری گزارش های کامل ارائه می کنند، اما ایشان به مهمترین موضوعی که تاکید دارند اثربخشی کارهای سازمان ها و نهادها در جامعه است. نیروی انتظامی مستقیما با شهروندان ارتباط دارد، اگر تغییری ایجاد می کنیم نباید فقط بیان کنیم، بلکه مردم در عمل باید تغییرات را به شکل ملموس احساس کنند.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: ما به رسانه به عنوان یک ابزار برای انتقال مسائل اجتماعی نگاه می کنیم؛ ما نمی خواهیم هنر و رسانه خواسته های ما را بیان کنند بلکه قصد داریم هنر و رسانه مسائل روز و معضلات را برای ما بیان کند؛ این برای ما ارزشمندتر است.

پس از سخنان فرمانده نیروی انتظامی و در ادامه این مراسم علی قوی تن دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس مستند پلیس گزارشی از روند برپایی جشنواره ارایه کرد. پس از سخنان قوی تن تقدیر ویژه نخستین جشنواره فیلم و عکس مستند پلیسی انجام شد و جایزه ویژه برگزارکنندگان و هیئت داوران به پاس سال ها تلاش در عرصه فیلم انیمیشن به اسفندیار احمدیه تعلق گرفت.

در این مراسم ابوالفضل جلیلی، دکتر صارمی، ایرج نوذری، حمید درخشان و جمعی از معاونان و پرسنل نیروی انتظامی حضور داشتند. در انتهای این مراسم جوایز این جشنواره به برگزیدگان اهدا شد.

جایزه بهترین تیزر: هیئت داوران در این بخش دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی به تیزر اکرام پلیس همیشه بیدار از معاونت اجتماعی کرمان به آقای محمدمهدی عرب نژاد اهداء کرد. هیئت داوران در این بخش هیچ تیزری را شایسته دریافت جوایز اول تا سوم ندانست.

جایزه بهترین فیلم های انیمیشن:

جایزه سوم شامل تندیس و سه سکه بهار آزادی به فیلم مواظب باش از معاونت اجتماعی ناجا اداره کل آموزش همگانی به مجید حاجی باشی، جایزه دوم شامل تندیس و چهار سکه بهار آزادی به فیلم کیف قاپی از معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا به محمد امامی و جایزه اول شامل تندیس و شش سکه بهار آزادی مشترکا به مجموع انیمیشن های راهور از معاونت راهور ناجا و معاونت اجتماعی هرمزگان به شهاب کسرایی و حسن حجامی اهدا شد.

جایزه بهترین نماهنگ:

جایزه سوم شامل دیپلم افتخار، یک سکه بهار آزادی به نماهنگ شمیم خوش آموزش از معاونت آموزش ناجا به کیوان ناظمیان، جایزه دوم شامل دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی به نماهنگ رزمایش ثامن الائمه از معاونت اجتماعی خراسان رضوی به ابوالقاسم خاتمی و جایزه اول شامل تندیس و چهار سکه بهار آزادی به نماهنگ حریم از عقیدتی سیاسی ناجا به علاء الدین پژهان اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم های کوتاه داستانی:

جایزه سوم شامل دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی الگوهای رفتاری آگاهی از معاونت آموزش ناجا به حسین احمدخانی، جایزه دوم به معاونت اجتماعی اصفهان شامل تندیس و سه سکه بهار آزادی به حبیب نریمانی و جایزه اول از معاونت اجتماعی آذربایجان غربی شامل پنج سکه بهار آزادی به منصور باغبانی اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم مستند داستانی:

جایزه اول شامل دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی به فیلم خواب شیشه ای از معاونت اجتماعی فارس به علی پیرزاده، جایزه دوم شامل تندیس و سه سکه بهار آزادی به فیلم چراغ زرد از معاونت اجتماعی گیلان به آرش یزدانی و جایزه اول شامل تندیس و پنج سکه بهار آزادی به فیلم اعتماد از معاونت اجتماعی فارس به حجت الله حسینی اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم مستند گزارشی:

جایزه ویژه شامل تندیس و چهار سکه بهار آزادی به واسطه شجاعت حضور به موقع در صحنه و ثبت لحظات خاطره آمیز به فیلم قطار مرگ ابوالقاسم خاتمی و ابوالفضل کاهانی، جایزه سوم شامل دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی به فیلم مستند گزارشی از یاد رفتگان از معاونت اجتماعی کردستان به کاظم ترکمندی، جایزه دوم شامل دیپلم افتخار و سه سکه بهار آزادی به فیلم الهه شوم از معاونت اجتماعی کرمانشاه به سعید قاسمی و جایزه اول شامل تندیس و پنج سکه بهار آزادی به فیلم طوق سیمین از معاونت اجتماعی یزد به محمود شادکام اهدا شد.

جایزه ویژه:

جایزه ویژه هیئت داوران شامل تندیس و پنج سکه بهار آزادی به فیلم بن بست از معاونت اجتماعی اصفهان به خاطر تسلط در کار گردانی به حبیب نریمانی اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم:

جایزه بهترین فیلم به واسطه انجام پژوهش میدانی و ارایه یک اثر منسجم مشترکا به فیلم های طوق سیمین از معاونت اجتماعی یزد و اعتماد از معاونت اجتماعی فارس اهدا شد.

در بخش گرافیک نخستین جشنواره فیلم و عکس مستند پلیس ، هیئت داوران هیچ اثری را در اندازه های نفرات اول، دوم و سوم تشخیص نداد و از آثار زیر تقدیر به عمل آمد:

1- در بخش کتاب آموزشی کودکان "الف" کتاب فرشته های کوچک سفر (خاطرات همیاران پلیس ) به خاطر فکر نو استفاده از تصویرسازی نوجوان همیار پلیس و گرافیک خاص و هماهنگ با موضوع و کتاب بدانیم تا سالم بمانیم (ایمنی در عبور و مرور) استفاده بجا از تصویرسازی مناسب جهت آموزش همگانی راهنمایی و رانندگی

2- در بخش آموزش همگانی، کتاب پلیس و مشاغل به خاطر ایده آگهی های تبلیغاتی و استفاده از مطالب آموزش عمومی انتظامی در کنار آگهی های عمومی

3- در بخش پوستر معاونت اجتماعی استان اردبیل به خاطر طراحی پوستر اعتیاد و کاربردی نو از مفهوم اعتیاد و با سپاس و لوح تقدیر بازرسی کل ناجا برای پوستر دومین همایش تخصصی ناجا و نظارت همگانی

4- در بخش تراکت های آموزش همگانی از معاونت اجتماعی و ارشاد استان گلستان به خاطر آموزش همگانی راهنمایی و رانندگی و کاراکتر سازی گرافیکی