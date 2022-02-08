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۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۵۲

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد؛

شناسایی ۳۱۳ بیمار کرونایی جدید در چهارمحال و بختیاری

شناسایی ۳۱۳ بیمار کرونایی جدید در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از شناسایی ۳۱۳ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۵۶ بیمار در مراکز درمانی استان بستری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خالدی فر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۶۱۲ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۷۶ هزار و ۷۹۵ مورد نمونه‌گیری ابتلای کرونا در استان انجام شده است.

وی گفت: هم‌اکنون ۱۴ بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۹۱ هزار و ۳۹۲ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.

خالدی فر تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۱۲۶ نفر اعلام کرد و افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۷۶۸ نفر است.

وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۱۳ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد ۵۶ بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه شهرستان شهرکرد در وضعیت قرمز ابتلاء به کرونا قرار گرفته است، عنوان کرد: «سامان»، «فارسان»، «کیار»، «بروجن» و «لردگان» در وضعیت نارنجی و «کوهرنگ»، «بن»، «خانمیرزا» و «اردل» در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

کد مطلب 5420207

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