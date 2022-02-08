شناسایی ۳۱۳ بیمار کرونایی جدید در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خالدی فر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۶۱۲ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۷۶ هزار و ۷۹۵ مورد نمونه‌گیری ابتلای کرونا در استان انجام شده است.

وی گفت: هم‌اکنون ۱۴ بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۹۱ هزار و ۳۹۲ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.

خالدی فر تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۱۲۶ نفر اعلام کرد و افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۷۶۸ نفر است.

وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۳۱۳ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد ۵۶ بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه شهرستان شهرکرد در وضعیت قرمز ابتلاء به کرونا قرار گرفته است، عنوان کرد: «سامان»، «فارسان»، «کیار»، «بروجن» و «لردگان» در وضعیت نارنجی و «کوهرنگ»، «بن»، «خانمیرزا» و «اردل» در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.