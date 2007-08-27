احداث 14 ایستگاه جدید آتش نشانی طی امسال

محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایستگاه های جدید در مناطق مختلف نظیر جنوب غرب، پارک لاله، بزرگراه کردستان، بزرگراه آزادگان، مشیریه، پارک وی و جنوب فرودگاه واقع در محدوده میدان فتح احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون در مرحله تملک زمین های مورد نیاز برای احداث این مراکز هستیم و تا پایان امسال این مراکز تحویل داده خواهد شد.

بیات در مورد تعداد ایستگاه های مورد نیاز در شهر تهران گفت: هم اکنون 80 ایستگاه آتش نشانی وجود دارد اما با توجه به تغییر و تحولاتی که به صورت دائم در تهران ایجاد می شود نظیر ایجاد بزرگراه ها در نقاط مختلف، این شهر نیاز به ایجاد ایستگاه های جدید دارد .

وی با بیان اینکه در گذشته میزان ساخت و سازها نسبت به امروز کمتر بوده است، گفت: در برخی مناطق تهران نظیر منطقه 22 میزان ساخت و سازها به شدت افزایش یافته است بنابراین با توجه به تغییرات و تحولات، ساخت و سازهای در حال انجام و به ویژه ترافیک موجود در سطح شهر، تهران باید دارای 120 ایستگاه آتش نشانی باشد.

معاون امور عملیات سازمان آتش نشانی شهر تهران تصریح کرد: با احداث ایستگاه های جدید آتش نشانی باید تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی این مراکز نیز تامین شود که این کار به تدریج صورت می گیرد.