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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احداث 14 ایستگاه جدید آتش نشانی طی امسال

احداث 14 ایستگاه جدید آتش نشانی طی امسال

معاون امور عملیات سازمان آتش نشانی شهر تهران از احداث 10 تا 14 ایستگاه جدید آتش نشانی در مناطق مختلف پایتخت، طی سال جاری خبر داد .

محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایستگاه های جدید در مناطق مختلف نظیر جنوب غرب، پارک لاله، بزرگراه کردستان، بزرگراه آزادگان، مشیریه، پارک وی و جنوب فرودگاه واقع در محدوده میدان فتح احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون در مرحله تملک زمین های مورد نیاز برای احداث این مراکز هستیم و تا پایان امسال این مراکز تحویل داده خواهد شد.

بیات در مورد تعداد ایستگاه های مورد نیاز در شهر تهران گفت: هم اکنون 80 ایستگاه آتش نشانی وجود دارد اما با توجه به تغییر و تحولاتی که به صورت دائم در تهران ایجاد می شود نظیر ایجاد بزرگراه ها در نقاط مختلف،  این شهر نیاز به ایجاد ایستگاه های جدید دارد .

وی با بیان اینکه در گذشته میزان ساخت و سازها نسبت به امروز کمتر بوده است، گفت: در برخی مناطق تهران نظیر منطقه 22 میزان ساخت و سازها به شدت افزایش یافته است بنابراین با توجه به تغییرات و تحولات، ساخت و سازهای در حال انجام و به ویژه ترافیک موجود در سطح شهر، تهران باید دارای 120 ایستگاه آتش نشانی باشد.

معاون امور عملیات سازمان آتش نشانی شهر تهران تصریح کرد: با احداث ایستگاه های جدید آتش نشانی باید تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی این مراکز نیز تامین شود که این کار به تدریج صورت می گیرد.

کد مطلب 542022

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