قهرمانی والیبال نوجوانان جهان هدیه اعیاد شعبانیه برای ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام اداره کل تربیت بدنی استان تهران آمده است: قهرمانی شیربچه های والیبال ایران درپیکارهای جهانی مکزیک که نشان از توان، استعداد وغیرت نوجوانان و جوانان این مرز و بوم دارد را به مهندس علی آبادی معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی تبریک می گوییم و بر این باوریم این افتخار در سایه مدیریت پرتلاش ، خوشفکر و برنامه ریز ورزش کشور رقم خورده که افتخاری بزرگ و بی نظیر برای ورزش ایران است.

بی تردید این موفقیت چشمگیر و درخشش ستودنی ملی پوشان نوجوان والیبال ایران ، حاصل ایثارگری و خون شهدای عزیز، فداکاری جانبازان سرافراز و صبر و مقاومت آزادگان دلاور و خانواده های گرامی آنان است و ملت قدرشناس ایران زمین از این همه افتخار و غرور ملی به خود می بالد و این قهرمانی را هدیه ای الهی در اعیاد شعبانیه و میلاد منجی عالم بشریت آقا امام زمان (عج) برای خود می داند.