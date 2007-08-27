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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۰

تربیت بدنی استان تهران:

قهرمانی والیبال نوجوانان جهان هدیه اعیاد شعبانیه برای ملت ایران است

اداره کل تربیت بدنی استان تهران با صدور اطلاعیه ای قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در دهمین دوره مسابقات جهانی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام اداره کل تربیت بدنی استان تهران آمده است: قهرمانی شیربچه های والیبال ایران درپیکارهای جهانی مکزیک که نشان از توان، استعداد وغیرت نوجوانان و جوانان این مرز و بوم دارد را به مهندس علی آبادی معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی تبریک می گوییم و بر این باوریم این افتخار در سایه مدیریت پرتلاش ، خوشفکر و برنامه ریز ورزش کشور رقم خورده که افتخاری بزرگ و بی نظیر برای ورزش ایران است.

بی تردید این موفقیت چشمگیر و درخشش ستودنی ملی پوشان نوجوان والیبال ایران ، حاصل ایثارگری و خون شهدای عزیز، فداکاری جانبازان سرافراز و صبر و مقاومت آزادگان دلاور و خانواده های گرامی آنان است و ملت قدرشناس ایران زمین از این همه افتخار و غرور ملی به خود می بالد و این قهرمانی را هدیه ای الهی در اعیاد شعبانیه و میلاد منجی عالم بشریت آقا امام زمان (عج) برای خود می داند.

کد مطلب 542023

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