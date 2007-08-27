ورزش مازندران نباید سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح دوشنبه در دیدار تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات جهانی باکوی آذربایجان افزود: ورزش در تمام اقوام و ملل سابقه دارد.

وی خاطر نشان کرد: هویت ورزش ایرانیان در جهان شهره است و منش پهلوانی کشتی گیران مازنی و ایرانی زبانزد خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه قهرمانان ورزش در تمامی عرصه ها با نام ائمه اطهار، علی (ع) و حضرت ابولفضل به قهرمانی می رسند تصریح کرد: ذکر نام و یاد ائمه اطهار ورزشکاران را بیمه می کند.

وی با تاکید بر اینکه ورزش نباید سیاسی شود خاطر نشان کرد: بدنه ورزش پهلوانی و منش قهرمانی مفهوم سیاست را بیگانه می داند.

امام جمعه ساری با اظهار ناخرسندی از نبود متولی واقعی در ورزش کشور بر ضرورت حمایت از بدنه ورزش مازندران تاکید کرد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران نیز در این دیدار طی سخنانی اظهار داشت: ورزش مازندران جایگاه بسیار مناسبی در کشور دارد.

نصرالله پریچهره افزود: کشتی رشته ای است که در گوشت، پوست و خون جوانان و مردم مازندران آمیخته است و قهرمانان این استان سرآمد ورزشکاران جهان هستند.

یادآور می شود: اردوی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران تا پنج شنبه هفته جاری در خانه کشتی ساری برگزار می شود و این کشتی گیران اواخر ماه جاری به مسابقات جهانی باکو در کشور آذربایجان اعزام خواهند شد.

منصور بزرگر مربی تیم ملی، علیرضا حیدری سرمربی و عزیز واگذاری و مجید خدائی به عنوان مربیان تیم ملی در این اردو حضور دارند.

چهره کشتی گیران شاخصی چون فردین معصومی، اصغر بذری، مراد محمدی، رضا یزدانی، عباس دباغی در این اردو مشاهده می شود.