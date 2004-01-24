صادرات زعفران در مقايسه با سال گذشته 19 درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر ، ارقام مذكور نسبت به متوسط قيمتهاي جهاني و سهم ايران از مجموع توليد، تجارت و سرمايه در گردش جهاني در بخش زعفران، بسيار پايين مي باشد، البته درصد افزايش وزني و ارزشي اخير بدليل نياز بيشتر بازارهاي خريدار و بطور جزيي ناشي از افزايش متوسط قيمتهاي جهاني و يا دسترسي صادر كنندگان كشورمان به بازار مصرف نهايي اين محصول بوده است.

با توجه به احتساب رقم ثابت ساليانه 50 ميليون دلار ارزش صادرات زعفران ايران و ميزان 120 تن عملكرد وزني تجارت خارجي اين محصول ، در حال حاضر هيچگونه علائم روبه رشدي در بخش تجارت خارجي ناشي از ارزش افزوده واقعي زعفران بدست نيامده است و اين در حالي است كه كشورهاي رقيب ايران در بحث تجارت خارجي نظير اسپانيا با دانستن استراتژي تجاري مبتني بر فن آوري و دانش روز بازار مي توانند عايدات ناشي از ارزش افزوده زعفران ايران را بين 3 تا 25 هزاردلار براي هر كيلو زعفران خشك از آن خود نمايند.

اطلاعات دريافتي از بازارهاي نهايي مصرف زعفران بويژه در سطح خرده فروشي و نيز شركتهاي عرضه كننده مواد غذايي در فروشگاههاي زنجيره اي و كوچك در برخي موارد ارزش افزوده ناشي از كاربردهاي مختلف زعفران را تا سقف30 هزار دلار براي هر كيلو محصول خشك گزارش نموده اند.

مشكلات عمده اي از صنعت زعفران ايران(توليد تا صدور ) از آن رنج مي برد عبارتست از :

1- عدم اطمينان مصرف كننده نهايي و حتي تجار درجه 2 و 3 خريدار محصول به كالاي ارسالي مستقيم توسط ايران و بويژه تحت نام و مارك تجاري ايران.

2-عدم يكسان سازي بين تعرفه هاي دريافتي از تجار ايراني و غير ايراني در مبادي ورودي كشورهاي هدف بدليل فقدان عضويت ايران در WTO و عدم ارتباط و عضويت كشورمان در اتحاديه هاي منطقه اي .

3- ضعف روشهاي تبليغات زعفران ايران در بازارهاي هدف نهايي .

4- فقدان و يا ضعف برنامه و چار چوب نظارتي و اجرايي لازم براي كنترل كيفيت و بهداشت محصول از مزرعه تا صادرات .

5-عدم توجه به ضرورت هدف گذاري بخشهاي مرتبط با تجارت و بازرگاني زعفران جهت تدارك و استقرار مراكز تبليغات و بازاريابي زعفران در بازارهاي منطقه اي از جمله اتحاديه اروپا ، آمريكا و جنوب شرق آسيا.

6- فقدان نظام جامع مديريت توليد و تجارت خارجي زعفران در كشور و عدم وجود ضوابط اجرايي قوي و كارشناسي شده براي كنترل و رفع مقطعي تنگناها و مشكلات صنعت ياد شده.